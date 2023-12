Sanremo Giovani: chi sono i tre vincitori che sfideranno i Big

Si è completato, ieri notte, con la finale di Sanremo Giovani, il cast dei 30 partecipanti al prossimo Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio nella tradizionale cornice del Teatro Ariston. A vincere l'ultima edizione di Sanremo Giovani è stata Clara, che andrà a sfidare i 27 Big insieme ai Santi Francesi e ai BNKR44, gli altri trionfatori della serata condotta da Amadeus: tutti e tre nomi già conosciuti nel mondo dello spettacolo, probabilmente anche più di alcuni presunti "Big" presenti nel cast. All'Ariston Clara canterà Diamanti Grezzi, i Santi Francesi interpreteranno L'Amore in bocca e i BNKR44 saliranno sul palco con Governo punk. Vediamo chi sono i tre vincitori della gara, che potrebbero diventare le sorprese della prossima kermesse canora.

Clara

Nata nel 1999 nella provincia di Varese, Clara Soccini, che è anche modella e attrice, si è messa in luce partecipando a Mare Fuori 3 nei panni della cantante Giulia/Crazy J (ruolo confermato anche nella prossima stagione). Il suo brano Origami all’alba, nella colonna sonora di Mare Fuori, è certificato triplo disco di platino e per mesi è rimasto nella Top 20 delle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. A fine aprile ha pubblicato il singolo Cicatrice, seguito dalle riuscite collaborazioni nei brani Replay di MV Killa e Un milione di notti di Mr Rain. Clara ha trionfato a Sanremo Giovani (era dal 2009, con Arisa, che una donna non vinceva la finale delle Nuove Proposte) con il brano Boulevard, scritto insieme Daniele Magro, ex concorrente di X Factor e oggi autore(tra gli altri) di Noemi, Emma e Marco Mengoni. La canzone, una ballad urban dedicata alla mamma di Clara, è un omaggio a chi l’ha cresciuta e le è sempre stata vicina, oltre che un invito a chiedere aiuto e ad affidarsi agli altri per superare i momenti più difficili, perché «nessuno si salva da solo». Dopo Sanremo, Clara è attesa da un tour live nei club di tutta Italia, che partirà il 17 marzo dall’Hall di Padova.

Santi Francesi

I Santi Francesi, conosciuti già per essere i trionfatori di X Factor 2022, sono un duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese: il nome del gruppo è un gioco di parole con i loro cognomi. Il gruppo si è messo in luce per uno stile pop-rock tagliente e romantico, con testi a volte cupi, a cui fanno da contrasto sonorità gioiose. La carriera dei Santi Francesi è iniziata come trio, The Jab, insieme a Davide Buono: il gruppo ha aperto un concerto di Ligabue a Mantova, grazie alla vincita di un concorso. I The Jab ho partecipato ad Amici nel 2017. Passati i primi turni, dove sono stati eliminati prima della fase serale. Dopo l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi, il trio ha pubblicato quattro singoli, che sono poi confluiti nell'album di debutto Tutti manifesti. La canzone Giovani favolosi, inserita nella colonna sonora della terza stagione della serie tv Summertime, ottiene un buon successo. Nell’ottobre 2021 il gruppo diventa un duo e cambia nome: dopo aver pubblicato i primi due singoli Signorino e Buttami giù, i Santi Francesi vengono scelti nel cast di X Factor 2022, dove hanno presentato l'inedito Non è così male. Alessandro De Santis diventa protagonista anche delle pagine di cronaca rosa per la sua storia d'amore con l'attrice Matilda De Angelis.

BNKR44

I BNKR44 (si pronuncia Bunker 44) sono un gruppo pop-punk di sei ragazzi tra i 21 e i 24 anni: Caph (Marco Vittiglio), Fares (Pietro Serafini), Erin (Dario Lombardi), Faster (Andrea Locci), Piccolo (Duccio Caponi), JnX (Jacopo Adamo) e Ghera (Gherardo Stagi). La band nasce nel 2019 a Villanova, tra Empoli e Firenze, mettendosi presto in luce su SoundCloud per la freschezza della loro musica Dopo aver firmato il loro primo contratto discografico, nel 2020 esce 44.deluxe, il primo album della band, in cui figura come ospite Lil Kvneki degli Psicologi. Il secondo disco è Farsi male a noi va bene, al quale partecipano anche Tredici Pietro e Ariete, mentre è un deciso salto di qualità il terzo album in studio, Fuoristrada, realizzato insieme a big come Sick Luke e Tropico. I BNKR44 hanno calcato il palco del Teatro Ariston lo scorso anno accompagnando Sethu, nella serata dei duetti, in Charlie fa surf dei Baustelle. Questa volta Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera torneranno al Festival di Sanremo 2024 tra i 30 partecipanti, sperando di diventare una delle sorprese del cast scelto da Amadeus.