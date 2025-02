Sanremo 2025: le dieci canzoni più ascoltate su Spotify

Arrivano i primi verdetti dalle piattaforme streaming, che come sempre sono appannaggio di un pubblico più giovane e quindi premiano gli artisti che si rivolgono a un'audience per lo più under 30. Al primo posto svetta Olly con oltre due milioni di clic seguito da Fedez con un milione e ottocentomila ascolti.

I dieci brani del Festival più ascoltati su Spotify

Olly - Balorda Nostalgia

Fedez - Battito

Tony Effe - Damme na mano

Giorgia - La cura per me

Rose Villain - Fuorilegge

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Bresh - La tana del granchio

Shablo Gue Joshua Tormento - La mia parola

Irama - Lentamente