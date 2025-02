Sanremo 2025: Carlo Conti è già re

Un Sanremo che mette la musica al centro. Il Festival di Carlo Conti viene premiato da pubblico e critica. La prima puntata — terminata, a sorpresa di tutti, 40 minuti prima dello scorso anno — ha registrato oltre il 65% di share, come dichiarato da Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai, che ha aggiunto: «È stato uno spettacolo molto elegante, veloce e rapido con un bel range di canzoni e pezzi molto belli. La performance musicale complessiva è straordinaria». Durante la conferenza stampa, Conti, però, sceglie di non commentare il risultato, sottolineando: «Non volevo fare paragoni prima e non li faccio adesso. Prendo atto del risultato, pedalo e vado avanti».

Ma il successo di Sanremo 2025 si registraanche online dove, nel corso della prima serata, sono stati pubblicati oltre 526.000 contenuti con l’hashtag dedicato. I momenti della puntata con i maggiori picchi sono stati registrati per l'esibizione di Giorgia, dopo la performance di Achille Lauro, durante l'intervento di Papa Francesco e per l'esibizione di Simone Cristicchi. Uno dei dati più interessanti vede però Carlo Conti, con 47.600 menzioni) superare di gran lunga la top cinque degli artisti in gara, guidata da Giorgia con 19.200 mention.

Stasera, la semifinale vedrà sfidarsi 15 artisti, a partire da Rocco Hunt. L’ospite speciale Damiano David si esibirà dopo il primo blocco pubblicitario con una celebre canzone italiana di Lucio Dalla, come dichiarato dallo stesso, intervenuto a sorpresa durante la conferenza, per poi presentare la canzone del suo album da solista.

Ad accompagnare Conti durante la seconda serata Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti che ci tiene a specificare: «Quando ho deciso di partecipare al festival ho spiegato: non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista. […] Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così. E anche quando mi viene un po' di ansiettina, mi dico: sei venuta per divertirti. Potevo stare a letto e piangermi addosso e invece no: parleremo dei miei dolori in un'altra sede».

La conferenza stampa è anche occasione per Carlo Conti di rispondere alle indiscrezioni di Dagospia, secondo le quali il videomessaggio del pontefice sarebbe stato «riciclato» e trasmesso a Sanremo all’insaputa del pontefice. «Non siamo alla fantascienza, siamo oltre» il commento del presentatore.

E invece su Elon Musk, in risposta a una provocazione di Enrico Lucci: «Non mi interessa. Perché dovrebbe salire sul palco di Sanremo? Non è un mio amico, non avrebbe nulla di interessante da dire. Quindi no, non lo vorrei come ospite. Del resto, non mi interessa».

Tra le provocazioni che stanno facendo parlare Sanremo 2025, la dedica alla madre nella canzone Quando sarai piccola di Simone Cristicchi, a cui il cantante — che ieri ha ricevuto una standing ovation — risponde: «Davvero dicono che ho sfruttato la malattia di mia madre? Addirittura. Non mi interessa, si commenta da solo. Io non ho bisogno di sfruttare nessun argomento. Questa è vita autentica. La persona a cui ho dedicato la canzone era davanti alla tv e ha manifestato a modo suo. L'ho chiamata, era scossa, emozionata».

Minimizzato, invece, quanto accaduto a Rose Villain che, appena arriva sul palco dell’Ariston, si è sentita urlare «si ‘na preta» (sei una pietra, ndr). Tra interviste all’imprenditore “colpevole” di questo slancio viscerale e commenti ironici, il cat calling è diventato roba da prima serata. Il femminismo a giorni alterni.