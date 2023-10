RTL 102.5 è la radio ufficiale della 7ªedizione della Milano Music Week, una settimana di concerti, dj set, interviste con gli artisti, panel, workshop, incontri e appuntamenti speciali. Dal 20 al 26 novembre, la prima radiovisione d’Italia sarà in diretta con collegamenti quotidiani da Casa Music Week negli spazi di Torneria Tortona, headquarter della Milano Music Week, dove si svolgeranno i panel dedicati al music business, la maggior parte dei talk con gli artisti, i party con djset e showcase e le feste di apertura e di chiusura della settimana.



In occasione della Milano Music Week, il Gruppo RTL 102.5 presenta l'evento "Radio, Musica e Nuovi Pubblici". Il panel si concentrerà su vari aspetti della radio, dalla sua declinazione multi-piattaforma all'offerta di un gruppo con tre stazioni radio progettate per raggiungere pubblici diversificati. Saranno affrontati temi come l'accessibilità dell'informazione, la programmazione radiofonica e la gestione della musica. I relatori Federica Gentile, Luigi Santarelli, Cecilia Songini e Max Adinolfi offriranno una panoramica completa su questi diversi aspetti della radio e dell'informazione.

La Milano Music Week è promossa e fortemente voluta da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura, ASSOCONCERTI, ASSOMUSICA, FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVOIMAIE e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica di Nur Al Habash (direttrice della Fondazione Italia Music Lab) e con la curatela speciale di Francesca Michielin. Negli anni si è contraddistinta per i suoi workshop formativi e panel che affrontano temi attuali e scenari futuri, ha ospitato centinaia di artisti italiani ed internazionali, ha collaborato con le realtà attive sul territorio, fino ad affermarsi come uno dei principali eventi a livello europeo che raduna tutta la filiera musicale: artisti, autori, case discografiche, editori, centri di formazione, promoter, associazioni musicali, operatori, tecnici. Un appuntamento in cui l’industria musicale si ritrova creando nuove connessioni, in cui i fan possono conoscere più da vicino i propri idoli e in cui il pubblico, che arriva da tutto il Paese, si immerge a 360° nel mondo della musica. Il programma completo della Milano Music Week è in via di aggiornamento sul sito https://www.milanomusicweek.it/