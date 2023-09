Ecco i RIIZE

"Il nome del nostro gruppo è composto da due parole - rise e realize - per questo faremo sempre del nostro meglio per essere all'altezza della situazione e realizzare i nostri sogni".

Seoul, 4 settembre. Anche se stiamo assistendo al suo debutto, WONBIN (원빈), membro dei RIIZE, parla con una disinvoltura solitamente riservata agli idol più esperti. Anche se il gruppo incontra la stampa per la prima volta in questa soleggiata giornata di settembre, i RIIZE hanno già superato tutte le aspettative con oltre 1,03 milioni di album pre-ordinati dai loro fan e dagli appassionati di K-pop. I RIIZE hanno anche battuto il record di gruppo K-pop più veloce a raggiungere 1 milione di follower su Instagram solo quattro giorni dopo il lancio del loro account. Il loro debutto, dopotutto, ha attirato curiosità e grande entusiasmo, poiché sono il primo boy group a debuttare con la SM Entertainment in 7 anni. L'MC dell'evento è stato nientemeno che Leeteuk dei Super Junior, idol di un gruppo storico della SM; La sua presenza sul palco ha suscitato nei media presenti una estrema tenerezza. Il motivo? Leeteuk è colui che, fin dal 2009, ha fatto da MC a tutti i debutti della SM.

Il loro singolo di debutto, Get a Guitar - che il gruppo dice di aver amato fin dal primo ascolto - con i suoi sintetizzatori retrò e i ritmi funky della chitarra, parla dell'ispirazione musicale dei membri come squadra e vanta il colore distintivo del gruppo esordiente, anche grazie alla coreografia e al video musicale, girato per le strade di Los Angeles.

"È stato molto divertente girare a Los Angeles. C'è una scena che abbiamo dovuto registrare in mezzo al traffico. Ballavamo e poi ci fermavamo per far passare le macchine", ricordano i membri con un sorriso dal palco della Blue Square music venue di Seoul.

Per quanto riguarda la title track "Get A Guitar", la SM ha spiegato che si tratta di una canzone di genere pop con suoni di synth retrò e ritmi di chitarra funky. Il testo ritrae i membri che si riuniscono in un unico luogo, guidati dal suono della chitarra. Se da un lato mostra come i membri diventino una squadra grazie alla comprensione reciproca attraverso la musica, dall'altro trasmette il messaggio che la squadra finalmente realizzerà i propri sogni più brillanti.

La seconda canzone, "Memories", è stata apprezzata fin dalla sua pubblicazione il 21 agosto come singolo di lancio dell'album di debutto dei RIIZE. 'Memories' è una canzone di genere pop che provoca nostalgia con i suoi sintetizzatori e suoni di chitarra. La canzone ritrae i tempi cari in cui i membri si allenavano e si esercitavano insieme condividendo lo stesso sogno e il loro primo passo giovanile verso un mondo più grande.

Del disco, e dei record connessi al loro gruppo, dicono: "Siamo rimasti molto sorpresi da tutto l'amore che abbiamo ricevuto prima del nostro debutto. È una grande motivazione per noi per fare meglio e lavorare di più". I RIIZE hanno già avuto modo di incontrare il loro numeroso fan - chiamato BRIIZE - durante la KCON dello scorso agosto.

Essendo l'ultimo gruppo rookie di SM Entertainment, il settetto - composto da SHOTARO, EUNSEOK, SUNGCHAN, WONBIN, SEUNGHAN, SOHEE e ANTON - ha già grandi progetti per il futuro. Guidati dai co-direttori del centro di produzione "Wizard", Lee Sangmin e Kookie Kim (responsabili di gruppi come Super Junior ed EXO), i RIIZE sono destinati a farci conoscere un nuovo genere musicale chiamato "Emotional Pop".

Per quanto riguarda i loro obiettivi personali, i membri hanno parlato di vincere i Rookie Awards, ma anche di esibirsi in tutto il mondo per incontrare i loro fan. Anton, in particolare, dice che gli piacerebbe suonare al MET Life Stadium (Anton ha vissuto per un periodo nel New Jersey, ndr).

I RIIZE hanno inoltre firmato una partnership con RCA Records e Joseph Chang, CEO di SM e Kakao Entertainment America/CBO di SM Entertainment ha commentato: "I RIIZE stanno inaugurando una nuova ed entusiasmante era del K-Pop. Siamo entusiasti di collaborare con l'incredibile team di RCA e non vediamo l'ora di fare la storia insieme".

John Fleckenstein, COO di RCA Records, ha aggiunto: "I RIIZE sono destinati a rompere i confini del pop globale con una prospettiva completamente nuova. Siamo orgogliosi di collaborare con l'incredibile team di SM Entertainment e con la sua incredibile esperienza nello sviluppo di artisti".