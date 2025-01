I numeri della musica italiana nel 2024: inarrestabile il boom dello streaming

È il momento dei bilanci e, come sempre, la FIMI ufficializza a inizio anno i numeri del mercato musicale italiano, dominato sempre più dalle piattaforme streaming in versione free e premium.

Nella Top 100 Album & Compilation svetta al primo posto Icon di Tony Effe, seguito da Dio lo sa di Geolier in seconda posizione e da Vera baddie di Anna in terza. In questa classifica gli album italiani sono l'84% del totale a conferma del dominio assoluto nelle chart del repertorio locale.

Nella Top 100 dei singoli Tuta Gold di Mahmood è la canzone più ascoltata, mentre Rose Villain, con Come un tuono (feat. Guè), si posiziona al secondo posto, confermando la crescente presenza femminile nel panorama musicale italiano; è terzo Geolier, con il brano sanremese I p’ me, tu p’ te.

Il mercato musicale italiano del 2024 è caratterizzato ancora una volta dal boom dello streaming con quasi 95 miliardi di stream, (tra premium e free), per una crescita complessiva del 31,1% rispetto al 2023. Nell’ultima settimana del 2024, il volume complessivo di streaming ha superato i 2 miliardi di ascolti settimanali: un record senza precedenti.

Resiste anche la nicchia degli affezionati al prodotto fisco: le vendite dei vinili crescono infatti del 15,7% rispetto al 2023. Il peso dei diversi formati fisici è così distribuito: 57,8% vinili, 40,5% Cd, 1,7% musicassette e altri formati fisici.