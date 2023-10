Il Seoul Dreaming delle H1-KEY

Una storia che si svolge nel cuore vivace di Seoul, dove le luci al neon dipingono il cielo notturno con toni vibranti. È una storia che trascende i confini geografici e culturali e parla dell'esperienza umana universale del sogno. Al centro di questa storia ci sono le H1-KEY, il girl group pronto a raccontare la storia della capitale sudcoreana in "Seoul Dreaming".

Le H1-KEY sono un girl group sudcoreano formato e gestito dalla Grandline Group e composto da quattro membri: SEOI, RIINA, HWISEO e YEL. Il nome del gruppo H1-KEY si pronuncia e si ispira alla parola "High Key" e all'obiettivo di “fiducia in se stessi" e "bellezza sana".

Questo album è più di una semplice raccolta di canzoni: è un viaggio attraverso i sogni che germogliano nel cuore di una vivace metropoli. "Seoul Dreaming" ci ricorda che la realtà può non contenere sempre la magia che cerchiamo, ma all'interno dei suoi confini abbiamo il potere di evocare sogni incantati come quelli di qualsiasi fiaba. Questi sogni non sono semplici voli di fantasia, ma sono fatti di passione e ambizione e la loro natura precaria li rende ancora più belli.

Ambientato sullo sfondo di Seoul, questo racconto si estende a tutte le città del mondo. È la storia dei sogni delle H1-KEY, ma è anche la storia delle nostre aspirazioni collettive. Le luci al neon che illuminano le notti urbane di tutto il mondo sono la testimonianza delle speranze e dei sogni di innumerevoli anime che osano inseguire lo straordinario.

La pietra miliare di "Seoul Dreaming" è la sua title track, "SEOUL (Such a Beautiful City)". Capolavoro della collaborazione tra Young K e Hong Ji Sang, il genio di "Rose Blossom", la canzone dipinge un vivido ritratto di Seoul come una città dalle infinite opportunità, dove speranza e disperazione, gioia e dolore danzano in perenne armonia. In questo dinamico paesaggio urbano, le H1-KEY narrano del loro sogno fragile e al contempo sorprendente.

La musica stessa è un'opera d'arte, una sinfonia di suoni che trasporta gli ascoltatori in un'epoca passata. "SEOUL" è ancorata ai ritmi funk degli anni '70 e '80 e trasmette un'atmosfera retrò e sofisticata all'intero brano. Dal momento in cui il suono del sintetizzatore si pone al centro della scena all'inizio, evoca un senso di euforia. Ma è la superba sezione d'archi che emerge durante il bridge che eleva veramente la canzone, enfatizzandone il culmine.

Mentre le voci ipnotiche delle H1-KEY si fondono con gli strumenti musicali, emerge un'immagine vivida delle strade vibranti di Seoul. I testi sono più che parole, sono poesie che catturano l'essenza di una città che non dorme mai, dove i sogni sono tessuti nel tessuto stesso della vita.

"Seoul Dreaming" non è solo un album: è uno sguardo al cuore pulsante di una città e ai sogni che nascono dal suo abbraccio. Le H1-KEY hanno creato un capolavoro musicale che trascende i confini, ricordando a tutti noi che i nostri sogni, per quanto precari, sono l'essenza stessa di ciò che rende la vita bella e radiosa. Ascoltando le sette tracce di questo album, lasciatevi trasportare dalla magia di "Seoul Dreaming" e unitevi alle H1-KEY nel loro viaggio attraverso il paesaggio onirico derivante delle nostre aspirazioni.

Panorama.it le ha intervistate.

















Piacere di conoscervi, ragazze. Potete presentarvi ai nostri lettori?

Tutte: Ciao! Siamo le H1-KEY, le idol guaritrici (termine usato come comfort nello slang coreano) capaci di toccare i cuori delle persone!

SEOI: Sono SEOI, il supporter emotivo e leader delle H1-KEY.

RIINA: Ciao, sono RIINA, la cantante di H1-KEY :)

HWISEO: Sono HWISEO, la voce principale delle H1-KEY!

YEL: Ciao, sono YEL, la maknae (più giovane in coreano) più carina e con il Ki (altezza in coreano) più alto tra le H1-KEY.





Potreste spiegarci l'ispirazione che sta alla base del concetto di "Seoul Dreaming" e come si collega ai sogni delle persone di tutto il mondo?

SEOI: Il concetto del nostro album, "Seoul Dreaming", riguarda i "sognatori". Come suggerisce il titolo dell'album, volevamo rappresentare le storie delle persone che sognano non solo a Seoul ma in tutto il mondo :)





L'album "Seoul Dreaming" sembra esplorare l'intersezione tra sogni e realtà. In che modo le H1-KEY trasmettono questo tema attraverso la loro musica e i loro testi?

RIINA: Cantiamo ricordando quando abbiamo corso verso i nostri sogni! Ci siamo anche confrontate sui modi per esprimere la speranza e sulle qualità che meglio si adattano a questo obiettivo.





Nel brano "Intro: Seoul Dreaming", i suoni della città sono incorporati nella musica. In che modo questo brano di apertura dà il tono al resto dell'album?

HWISEO: Sì, proprio così! La prima traccia riassume l'intero album, "Seoul Dreaming", in modo breve ma d'impatto. Crediamo che permetta agli ascoltatori di vivere l'esperienza di inseguire i sogni pur lavorando duramente nella società moderna, con i suoni della città che spiccano nella nostra vita quotidiana.





La title track "SEOUL (Such a Beautiful City)" è descritta come una canzone dall'atmosfera retrò ma sofisticata. In che modo l'arrangiamento musicale della canzone riflette la contrapposizione tra speranza e disperazione nella città?

YEL: Il testo trasmette un messaggio luminoso e allegro, ma la melodia è piuttosto sentimentale. Pertanto, riteniamo che ritragga efficacemente la giustapposizione di speranza e disperazione che coesistono a Seul.





"불빛을 꺼뜨리지 마 (Time to Shine)" porta con sé un messaggio di perseveranza nonostante le sfide. In che modo la combinazione di elementi musicali della canzone contribuisce a trasmettere questo messaggio?

SEOI: La melodia ha una tonalità brillante che incoraggia e offre conforto. Il testo contiene anche un messaggio di sostegno a tutti e cerchiamo di trasmettere il concetto che tutto è possibile!





"Low-key Scared But H1-KEY Ready" parla di come abbracciare il dolore e la paura per inseguire i propri sogni. In che modo lo stile synth-pop dance della canzone esalta la profondità emotiva del testo?

RIINA: Il nostro obiettivo è trasmettere vibrazioni più retrò attraverso il genere Synth-Pop, che è molto utile per far ricordare agli ascoltatori il passato.

"Magical Dream" promette di portare conforto attraverso la melodia. Potete spiegarci in che modo il ritmo latino e il beat trap della canzone contribuiscono a creare un senso di comfort e felicità?

HWISEO: Il vivace ritmo latino e la ritmica trap rendono la canzone ancora più incantevole e coinvolgente all'ascolto.





L'album vede la collaborazione di diversi autori e produttori. In che modo queste collaborazioni contribuiscono ai diversi stili musicali presentati nell'album?

YEL: Grazie al contributo di altri artisti, credo che il fascino delle H1-KEY sia diventato ancora più vario. Credo che sia un modo efficace per mostrare un lato più maturo e caratteristico di noi, offrendo ai fan un fascino e uno stile musicale diversi.



La narrazione dell'album viene descritta non solo come la storia delle H1-KEY ma anche come un riflesso dei sogni collettivi. Potete spiegarci in che modo l'album riesce a creare un ponte tra le esperienze individuali e quelle collettive?

SEOI: Ciascuna di noi, me compresa, ha sogni e obiettivi diversi, ma tutte inseguiamo i nostri sogni in una città ricca di opportunità come Seoul! Ho pensato che questo fosse il nostro terreno comune. Non deve essere necessariamente Seoul; potrebbe essere qualsiasi altra città!



Le H1-KEY sono note per la loro versatilità di stili musicali. Potete darci qualche suggerimento sul tipo di genere o suono che vorreste esplorare in futuro?

RIINA: Abbiamo intenzione di continuare a presentare la nostra musica unica, dato che abbiamo ricevuto molto amore per il nostro stile musicale autentico.



Come gruppo, avete raggiunto un notevole successo in poco tempo. Come riuscite a bilanciare la vostra vita personale con gli impegnativi ritmi dell'essere idol del K-pop?

HWISEO: Piuttosto che cercare di trovare un equilibrio perfetto, affrontiamo i nostri impegni con piacere perché fanno parte di ciò che abbiamo sognato e voluto fare. Inoltre, ci sforziamo di riposare il più possibile durante il nostro tempo libero.



Molti fan ammirano il vostro stretto legame e il vostro lavoro di squadra. Potete condividere un momento memorabile dietro le quinte che riflette la forte amicizia tra voi H1-KEY?

YEL: Ci piace farci scherzi a vicenda e guardare video divertenti insieme. Credo che sia proprio lì che si è sviluppata la nostra chimica. Soprattutto quando guardiamo i video e discutiamo animatamente, ci sembra di essere amici nonostante la differenza di età.



Le collaborazioni sono una tendenza nel K-pop. Ci sono artisti, sia all'interno che all'esterno della scena K-pop, con cui le H1-KEY sognano di collaborare in futuro?

SEOI: Se ne avrò l'opportunità, mi piacerebbe collaborare con Sunmi, un'artista senior che ammiro molto!



Chi sono adesso le H1-KEY?

RIINA: Vogliamo dire che siamo un gruppo che ama davvero stare sul palco!