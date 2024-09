Damiano va da solo: tutti quelli che l'hanno fatto prima di lui

Un progetto solista in uscita il 27 settembre intitolato Everywhere. Che sia un singolo o un album, quel che è certo e che Damiano dei Maneskin ha intrapreso una nuova carriera. La voce girava da tempo, adesso c'è una certezza che in ogni caso non significa in alcun modo la fine della band.

Che il frontman di un gruppo voglia sperimentare altre strade è una consuetudine consolidata da decenni. I fan dei Maneskin temono il peggio, ma non sarà così perché la band romana ha una tale dimensione di successo internazionale da non rendere plausibile l'ipotesi di uno scioglimento.

Detto questo, prima di Damiano molti altri vocalist si sono presi una pausa dal gruppo...

Nel 1985, quasi quaranta anni fa, Mick Jagger pubblicava a nome suo, senza i Rolling Stones, l'album She's the boss. A quel disco ne seguiranno altri: Primitive Cool (1987), Wandering Spirit (1993) e Goddess In The Doorway (2001).

Sempre nel 1985 Freddie Mercury uscì con Mr. Bad Guy che conteneva i brani I was born to love you e Made in heaven, poi reincisi per l'album dei Queen successivo alla sua scomparsa, Made in Heaven.

Billy Joe Armstrong dei Green Day ha annunciato nelle scorse ore la rinascita del suo progetto parallelo, i Pinhead Gunpowder che il 18 ottobre pubblicheranno un nuovo album. Anche Eddie Vedder dei Pearl Jam ha pubblicato tre "solo" album, il primo, uscito nel 2007, era la colonna sonora del film Into the Wild. Dal 1990 ad oggi Bruce Dickinson, vocalist degli Iron Maiden ha inciso numerosi album senza la band. L'ultimo è il recente The Mandrake Project. Grande successo anche per i dischi di Phil Collins senza i Genesis, a cominciare dal primo best seller, Face Value, uscito nel lontano 1981.