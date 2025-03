Damiano David: esce il nuovo singolo, Next Summer

Ogni uomo ha la sua prigionia. È questa la scritta che compare in apertura del video che accompagna il nuovo singolo di Damiano David, Next Summer. Nelle immagini Damiano è detenuto in un carcere e in cui si alternano momenti di tensione e violenza a momenti di tenerezza e poesia. L’ambientazione del video è una metafora della prigione mentale che ogni persona si ritrova ad affrontare.

Il pezzo, una ballad epica e intensa, prosegue il percorso solista del frontman dei Maneskin, un altro capitolo verso la consacrazione internazionale.

«Quando non abbiamo la forza di affrontare il cambiamento, la mente può diventare una prigione. Ci ritroviamo bloccati, fermi. In una gabbia fatta di paure, giudizi e insicurezze. La paura di non essere abbastanza, di non avere successo, di non soddisfare le aspettative degli altri, ci tiene imprigionati. Affrontare la nostra vulnerabilità è un atto di coraggio. Iniziare ad accettare chi siamo è la prima boccata d'aria fresca» spiega.

A proposito del brano Damiano dichiara: «A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza».