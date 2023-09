«Toc, Toc, Chi è?» Ecco i BOYNEXTDOOR

Con la loro musica è come se i BOYNEXDOOR bussassero alla porta dei loro amici per raccontare le storie della loro vita quotidiana. E, letteralmente, sono i ragazzi della porta accanto, quelli che vorresti come amico dei tuoi figli. Spigliati, talentuosi, educati. SUNGHO, RIWOO, JAEHYUN, TAESAN, LEEHAN e WOONHAKE sono la prova che la quinta generazione del K-pop sta portando sulla scena internazionale il meglio della cultura coreana e non solo prodotti da Hallyu Wave. La conferma di quanto questi giovanissimi artisti siano perfetti in ogni loro sfaccettatura la si ha quando, alla presentazione del loro primo album, WHY…, tenutasi a Seoul nella scenica Yes24Hall, scendono dal palco e si avvicinano a ogni membro della stampa presente ringraziandolo per la presenza al loro showcase.

WHY…, il primo album del gruppo, arriva a soli tre mesi dal debutto dei BOYNEXTDOOR avvenuto lo scorso maggio con il singolo WHO!. Parte di una delle maggiori agenzie sudcoreane, la HYBE Entertainment, ma nati sotto la stella della KOZ ENTERTAINMENT e l’occhio vigile di ZICO, i BOYNEXTDOOR si qualificano perfettamente con i leader della nuova generazione del K-pop. WHY… è un piccolo album che racchiude i sentimenti dei teenager a li narra senza troppi fronzoli. Composto da sei tracce, tre delle erano parte del mini album di debutto della band ed erano incentrati sui sentimenti di adorazione nei confronti di una persona che si scopre per la prima volta, WHY…esplora con le sue nuove canzoni i sentimenti che si provano dopo la fine di una relazione. I tre nuovi brani offrono una prospettiva diversa del sestetto, con testi onesti e melodie orecchiabili che riflettono il caos delle emozioni che si scatena nel momento in cui ci si innamora per la prima volta. In particolare, il singolo principale "But Sometimes" cattura immediatamente l'attenzione degli ascoltatori con un irresistibile suono di chitarra elettrica. Il testo della canzone "Frank", perfettamente sincronizzato con ogni ritmo del brano, esprime la consapevolezza che a volte la quantità di amore e di sforzi investiti in una relazione non è sempre equilibrata. Degno di nota il fatto che i membri del gruppo, JAEHYUN, TAESAN e WOONHAK, siano stati accreditati come autori e compositori di tutti e tre i nuovi brani.

Piacere di conoscervi, ragazzi, e grazie per essere qui. Prima di tutto, come state? È la prima volta che parlate con i giornali italiani.

SUNGHO - Ciao a tutti! Sono SUNGHO dei BOYNEXTDOOR. Grazie mille per tutto l'affetto e il supporto che ci avete dato, significa molto per noi! Ci piacerebbe molto venire a salutarvi di persona in Italia non appena ne avremo l'occasione!

RIWOO - Ciao! È così bello parlare con voi per la prima volta. Innanzitutto vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore per amare noi e la nostra musica da così lontano.

Vorrei iniziare parlando proprio della vostra nuova musica. Il primo EP, WHY...? Tre nuove canzoni, e tutto è stato realizzato in un tempo davvero breve dal vostro debutto. Di che tipo di album si tratta?

JAEHYUN - Il nostro EP WHY.. ritrae i momenti più difficili del primo colpo di fulmine nella speranza che possano risuonare con gli ascoltatori, dato che ognuno affronta il proprio primo amore in modo diverso. La musicalità e il colore dei BOYNEXTDOOR risplendono in questo EP e speriamo che vi piaccia quanto piace a noi!

TAESAN - Abbiamo lavorato ai tre nuovi brani mentre stavamo lavorando al nostro primo album di singoli WHO! WHO! esprime le emozioni della prima storia d'amore e la narrazione continua in WHY..., dove la storia d'amore giunge al termine e sei ragazzi lottano per trovare una risposta alla fine del loro primo amore.

Potete raccontarci qualcosa di più sul nome?

LEEHAN - Gli ascoltatori saranno in grado di capire il motivo del titolo dell'EP WHY... una volta che avranno ascoltato i tre nuovi brani e visto il completo cambiamento rispetto a quando eravamo i ragazzi più felici del pianeta nel nostro album singolo di debutto.

WOONHAK- WHY.. è la domanda che poniamo alla nostra "persona importante" ormai del passato. È la domanda con cui chiediamo il motivo delle incomprensioni che la nostra relazione ha generato. Detto questo, vogliamo che il titolo dell'EP WHY.. sia aperto alle interpretazioni in modo che i nostri fan e ascoltatori possano relazionarsi con la nostra musica a modo loro.

Come vi sentite a far parte di questa enorme industria che è il K-pop?

SUNGHO - Siamo onorati e affascinati di far parte di un'industria in cui artisti che ho ascoltato e ammirato fin da quando ero giovane hanno aperto la strada. Vogliamo che la nostra musica sia una fonte di forza e una grande influenza per i nostri fan e ascoltatori.

LEEHAN - È incredibile! Mentre continuiamo a vedere i fan che fanno il tifo per noi e ascoltano la nostra musica, sentiamo un grande senso di responsabilità e un forte desiderio di diventare versioni migliori di noi stessi, sia come individui che come artisti.

Sei canzoni, il singolo principale si chiama But Sometimes. È una canzone coinvolgente. JAEHYUN, TAESAN e WOONHAK, siete accreditati come autori e parolieri del brano; come è stato lavorarci?

JAEHYUN - "But Sometimes" ha richiesto molte ispirazioni musicali, quindi ho fatto riferimento a molti libri, serie drammatiche e film. Più di ogni altra cosa, credo di aver cercato di migliorare le mie capacità di scrittura di canzoni.

TAESAN - Noi tre abbiamo scritto la traccia e le melodie quando eravamo insieme al team nella stessa stanza, ma i testi dei brani sono stati scritti per lo più individualmente.

WOONHAK - Ho lavorato al brano insieme a JAEHYUN, TAESAN e ai nostri produttori. A volte abbiamo buttato giù diverse linee melodiche per il brano sul momento e ci siamo scambiati feedback che mi hanno aiutato a crescere molto come autore.

Tra tutte le canzoni dell'EP, qual è quella a cui vi sentite più legati e perché?

SUNGHO - Mi sono affezionato un po' di più al quarto brano dell'EP, "Crying". Il brano incarna davvero le emozioni generali che volevamo trasmettere in questo lavoro, ovvero i frammenti di dolore che ci si lascia dietro dopo una rottura. È un brano sentimentale ma cantiamo i versi in modo equanime, il che mostra un lato contrastante delle emozioni rispetto al nostro singolo di debutto WHO!

RIWOO - Anche a me piace "Crying". Il sentimento di questo brano coincide con lo stile musicale che ascolto di solito, quindi l'ho ascoltato spesso. Mi piace anche perché ho partecipato alla coreografia della mia parte del brano.

WOONHAK - Per me è "But Sometimes". Non solo ho scritto la melodia per il ritornello del brano, ma ho anche sentito che il processo di registrazione mi ha fatto crescere moltissimo, perché mi sono preso il tempo necessario per esprimere le emozioni del brano nel modo più comprensibile possibile.

Testi semplici e un sound unico sono due dei tratti distintivi dei BOYNEXTDOOR. Ma se doveste scegliere cosa vi rende unici dal vostro punto di vista, quale sarebbe?

RIWOO - Siamo un gruppo che canta le proprie storie e per questo solo noi possiamo raccontarle. Riveliamo il nostro io quotidiano attraverso la nostra musica nella speranza che risuoni con i nostri fan e ascoltatori.

TAESAN - Mi piace che ogni membro del gruppo abbia una personalità unica. Questo rende la nostra musica e il processo di produzione molto vario e colorato.

Vorrei fare un passo indietro e parlare del vostro concept di debutto e di come avete disegnato le porte che vi rappresentano. Se poteste aggiungere un dettaglio a quelle porte in questo momento, quale sarebbe e perché?

JAEHYUN - Vorrei disegnare i nostri fan sulla mia porta. So che i nostri fan sono e saranno importanti per quello che sono sia come persona che come artista.

LEEHAN - Non è un dettaglio della porta che mi rappresenta, ma vorrei aggiungere un campanello all'ingresso della HYBE che suoni la nostra canzone "One and Only" quando lo si preme.

Siete tutti molto alla moda. Qual è il capo che non può mancare nel vostro armadio?

SUNGHO - Penso che i pantaloni siano importanti per dare un aspetto accattivante a un intero outfit. Spesso indosso una semplice maglietta bianca a maniche corte, ma a seconda dei pantaloni che indosso, l'atmosfera generale dell'outfit cambia completamente.

WOONHAK - Mi piacciono gli oggetti che mostrano la mia individualità, come occhiali, cappelli, accessori e profumi.

E il vostro beauty item irrinunciabile?

RIWOO - Gli accessori sono un must! Mi dà la sicurezza di dire a me stesso "non male".

JAEHYUN - Crema per gli occhi, perché sorrido spesso con gli occhi :)

Su una nota più leggera, seguendo il vostro fan chant, ognuno di voi può descrivere ilmembro successivo solo con un aggettivo?

TAESAN - per WOONHAK "Carino".

LEEHAN - a SUNGHO "Appassionato"/ a RIWOO "Attento" / a JAEHYUN: "Divertente" / a TAESAN: "Timido" / a WOONHAK: "Energico".

Come descrivereste i BOYNEXTDOOR in una parola?

TAESAN - Poliedrici!

LEEHAN - Una tavolozza.

Parlando di ZICO, qual è il consiglio più importante che vi ha dato?

SUNGHO - "Non stabilire i tuoi limiti prima del tempo" mi ha colpito molto. Da quando mi ha dato questo consiglio, ho preso l'abitudine di spingermi oltre e di fare tutto ciò che posso al massimo. C'è una grande soddisfazione nel realizzare il mio potenziale, di cui non ero nemmeno consapevole.

TAESAN - Prima del nostro debutto, una volta gli ho inviato un brano demo che avevo scritto e lui mi ha detto che non c'era bisogno di cambiare nulla al brano. Ero sopraffatto dalla gioia.

Avete dei modelli di riferimento nel settore? Se sì, chi sono e perché?

RIWOO - Il mio modello è Bruno Mars. Posso davvero dire che si diverte molto a stare sul palco, il che fa sì che anche il pubblico si diverta con il suo spettacolo. E non potrò mai sottolineare abbastanza quanto sia bravo in quello che fa, cantando, ballando e tutto il resto.

LEEHAN - Non riesco a scegliere un artista in particolare. Credo che ci sia almeno un lato positivo in ognuno di loro da cui vorrei imparare, indipendentemente dal fatto che siano o meno del settore. Quando si tratta di musica, le caratteristiche uniche di ogni artista sono incorporate nel loro corpo di lavoro, quindi trovo che molte musiche siano affascinanti a modo loro.

Sembra che voi stiate seguendo un percorso, molto importante nel mondo giornalistico, che si basa sulle "cinque W". Vorrei chiedervi: qual è il vostro PERCHÉ, il motivo per cui siete qui a fare musica come BOYNEXTDOOR?

JAEHYUN - La nostra gioventù e la vita di tutti i giorni che diventano la nostra fonte di ispirazione, così come i nostri fan e ascoltatori, sono le ragioni per cui faccio musica come BOYNEXTDOOR.

WOONHAK - Direi l'ambizione. L'ambizione di perfezionare il nostro percorso e la nostra musica per far sì che molte persone possano apprezzarla è ciò che fa progredire i BOYNEXTDOOR.

Avete un background musicale diverso e gusti diversi. Sono curiosa: quale canzone avete in repeat in questo momento?

SUNGHO - "Caution" di Cuco

JAEHYUN - "INEEDYOURLOVE" di Loco

LEEHAN - Première Gymnopédie: Lent et douloureux di Erik Satie

Il vostro debutto è stato con WHO! - un brano di grande impatto che ha contribuito a farvi conoscere nel settore. Quello che vorrei domandarvi è: Chi sono i BOYNEXTDOOR adesso?

RIWOO - I BOYNEXTDOOR saranno sempre lì, accanto ai nostri fan. Cresceremo e andremo avanti insieme.

TAESAN - I BOYNEXTDOOR sono un gruppo che creerà grandi ricordi per tutti.

WOONHAK - Vogliamo essere un gruppo conosciuto per la musica e per i suoi show a cui il pubblico non vedrà mai l'ora di assistere.