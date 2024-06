Bob Gruen: «La mia amicizia con John Lennon e Yoko Ono»

Una delle immagini più iconiche nella storia del rock è sicuramente la foto di John Lennon ritratto davanti allo skyline di New York, con le braccia conserte, la t-shirt smanicata con la scritta New York City e gli occhiali da sole tondi che lasciano intuire un’espressione quasi di sfida. Quello scatto (che è diventato addirittura un francobollo celebrativo, stampato negli Stati Uniti nel 2018) è stato realizzato nel 1974 da Bob Gruen, uno dei più grandi fotografi e testimoni degli anni d’oro del rock, durante il servizio fotografico dell'album Walls And Bridges.

Erano ormai lontani i tempi dei Beatles e Lennon, insieme a Yoko Ono, aveva trovato una nuova linfa creativa nella Grande Mela, nonostante le “attenzioni particolari” che gli riservava l’FBI per le sue posizioni politiche pacifiste. Il decennio newyorkese del cantautore di Liverpool è raccontato magistralmente nei 60 scatti della mostra John Lennon. The New York Years, ospitata dal 19 giugno al 14 luglio al MArTA (Museo archeologico nazionale di Taranto) in occasione del Medimex 2024, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese.

L’esposizione, curata da Ono Arte, ci proietta direttamente all’interno della quotidianità di John Lennon e Yoko Ono, tra vita professionale e privata, mostrando i loro cambiamenti attraverso i loro diversi periodi durante gli anni Settanta, proprio come i Beatles si erano evoluti negli anni Sessanta. La coppia, in un primo momento, andò a vivere al numero 496 di Broome Street, a SoHo, prima di stabilirsi nel lussuoso Dakota Building, tristemente noto per l’attentato dell’8 dicembre del 1980 per mano di Mark Chapman, che spezzò l’epopea umana e artistica dell’anima colta dei Beatles.

Testimone privilegiato di quel decennio è stato Bob Gruen, che non è stato solo il fotografo personale, ma anche un amico intimo di John e Yoko, che con lui si sentivano completamente a loro agio, come emerge anche dall’atmosfera rilassata degli scatti. «John aveva scelto di vivere a New York perché quello era il centro del mondo e lì si sentiva libero di girare per strada senza l’assillo dei fan», ha ricordato Gruen nell’incontro con la stampa. «Quando ho visto i Beatles all’Ed Sullivan Show nel 1964 mentre ero al ristorante, non potevo certo immaginare che, dieci anni dopo, sarei diventato amico di John Lennon». Il fotografo ha conosciuto la coppia nel 1972, in occasione di un concerto di beneficenza all’Apollo Theatre. «Furono loro a scegliermi perché a New York ero diventato noto per aver fotografato molti altri artisti famosi. Ho avuto la possibilità di vedere John e Yoko nella loro quotidianità, di condividere con loro esperienze comuni, come fare passeggiate e vedere la tv insieme: John amava molto la televisione. Parlavamo del tempo, della famiglia, fino a diventare loro confidente. Il loro amore era molto fisico: si toccavano in continuazione».

Nel 1974, durante uno shooting con Lennon, fu proprio Gruen sa suggerire all’ex Beatles di indossare la t-shirt bianca con la scritta New York City, che il fotografo stesso gli aveva comprato in una bancarella per turisti circa un anno prima. Il risultato di quella sessione fotografica furono le ormai iconiche immagini di John Lennon, forse le sue foto più famose, mentre indossa la maglietta bianca – le maniche furono tagliate da Gruen stesso – con lo skyline della sua città adottiva sullo sfondo. Negli scatti di Lennon e Yoko mentre camminano insieme in un parco, in quelli inclusi nel booklet del disco Walls and Bridges, nelle foto con Sean Lennon appena nato o con Lennon davanti alla Statua della Libertà mentre fa il segno della pace, il lavoro di Gruen è una straordinaria testimonianza di quasi dieci anni di vita di John e Yoko a New York, dopo lo scioglimento dei Beatles. La rinnovata vena artistica di John dopo cinque anni di assenza dallo studio di registrazione, con l'album Double Fantasy pubblicato nell'ottobre del 1980, e la sua esuberanza e gioia di essere tornato al centro della scena, del tutto inconsapevole della tragica fine che gli avrebbe riservato da lì a poco il destino, sono catturati brillantemente da Bob Gruen nei 60 scatti della mostra. Lennon stava segretamente preparava un enorme tour mondiale che avrebbe avuto inizio nel 1981. Il John Lennon One World Tour, con Ringo Starr come batterista, sarebbe dovuto iniziare in Giappone, per poi spostarsi verso ovest attraverso l'Europa e infine raggiungere gli Stati Uniti, per finire trionfalmente al Madison Square Garden di New York.

Dalle foto di Gruen emerge che John e Yoko avevano finalmente raggiunto la soddisfazione con se stessi e nel mondo di rapportarsi con la celebrità, anche se in alcuni casi l’artista giapponese (poi naturalizzata americana) appare preoccupata per il marito, come se avvertisse la tragedia imminente che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. «Mi hanno chiamato per darmi la notizia – ha raccontato Gruen con un pizzico di commozione- mentre stavo sviluppando alcune foto che avevo fatto a John due giorni prima: è stata la telefonata più dura che abbia mai ricevuto. Non è stato facile accettare la perdita di un amico mentre milioni di fan stavano elaborando il lutto per la morte di un’icona del rock. Nei vent’anni successivi ho bevuto molto per superare quel trauma, ma poi ho smesso e da allora sono sobrio». Il fotografo, che è ancora in contatto con Yoko Ono, ha preso con forza le sue difese, soprattutto riguardo allo scioglimento dei Beatles: «Yoko non ha avuto nessun ruolo nello scioglimento dei Beatles. Pur giovani, erano tutti e quattro degli adulti, che prendevano le loro decisioni da soli. John, inoltre, era uno che faceva sempre di testa sua: nessuno poteva influenzarlo. In realtà lei fu vittima di razzismo per le sue origini asiatiche: era lontanissima dalla classica modella bionda che le rockstar sposavano. E dava molto fastidio alla critica il fatto che fosse un’artista d’avanguardia e socialmente impegnata».

La combinazione unica di forza e vulnerabilità di John Lennon ha prodotto un'onestà e un'integrità artistica raramente viste in altri cantautori del XX secolo. Gruen avrebbe tanto desiderato, in questo drammatico momento storico con due guerre alle porte dell’Europa, che la sua voce si fosse ancora levata in difesa della pace: «John si è molto speso per la pace, insieme a Yoko: una pace che oggi tutti vorrebbero, mentre il mondo è ancora pieno di guerre. Mi piacerebbe ascoltare oggi la voce di John quando parlava di “peace & love”: era molto bravo con le parole, sapeva comunicare con frasi brevi, incisive e divertenti al tempo stesso. Sarebbe stato bello leggere un tweet di John».