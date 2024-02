Alfa in concerto al Forum. Rtl 102.5 e Radio Zeta trasmetteranno la diretta in radiovisione

Dopo il suo debutto alla 74a edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Vai!", e dopo aver commosso il pubblico con la splendida interpretazione di "Sogna, ragazzo, sogna" insieme a Roberto Vecchioni, Alfa è pronto ad incantare il pubblico con il suo primo tour nei palazzetti.





Sabato 24 febbraio, Alfa inizierà il suo viaggio dal Forum di Milano. Il concerto, già sold out, sarà trasmesso in diretta in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.



Di seguito le date di NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR:

24 Febbraio 2024 – Milano - Forum // Sold Out

5 Aprile 2024 – Padova – Kioene Arena

6 Aprile 2024 – Torino –Inalpi Arena

16 Aprile 2024 – Napoli – Palapartenope

19 Aprile 2024 – Bari – Palaflorio

21 Aprile 2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum



Il tour è prodotto da Artist First. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/alfa/