Gli A.C.E sono tornati con una "Pinata" di emozioni

Lo show di Milano è stato semplicemente elettrizzante.

Gli A.C.E, il gruppo K-pop sotto l’etichetta Beat Interactive, rinomato per la loro arte e le performance mozzafiato, hanno illuminato il palco di Milano come se la città li stesse aspettando da sempre. Il pubblico ha risposto con un’energia incontenibile, riflettendo il carisma puro e l’esecuzione impeccabile del gruppo. Non è stato solo un concerto: è stato un momento di rinascita, un abbraccio atteso a lungo tra gli A.C.E e i loro fan internazionali, pazientemente in attesa durante la pausa militare del gruppo.

Dal momento in cui le luci si sono abbassate e le prime note hanno riempito l’aria, è stato chiaro che non si trattava di un semplice spettacolo: era una celebrazione di resilienza, arte e unità. Lo show di Milano non si è limitato a riaffermare il loro talento: ha annunciato con forza il ritorno degli A.C.E, più forti che mai.

Qualche giorno dopo, il gruppo ha ospitato il showcase di PINATA—l’attesissimo nuovo album. Questo evento, tenutosi a Seoul, non è stato solo una presentazione: è stata una dichiarazione di un nuovo capitolo per gli A.C.E. PINATA, il primo progetto pubblicato come gruppo completo dopo tre anni, rappresenta il culmine di tutto ciò che hanno affrontato e di ciò verso cui stanno lavorando.

L’album è un viaggio di quattro tracce, con il brano principale ispirato alle complessità narrative di Tenet di Christopher Nolan. PINATA fonde ritmi hip-hop ad alta energia con vocalità cariche di emozione, offrendo un inno esplosivo alla liberazione. Utilizzando la metafora del rompere una piñata, il brano cattura la gioia e la libertà che derivano dal superare le difficoltà della vita.

L’album si apre con Intro: Recuerda, recuerda, un brano straordinariamente evocativo che stabilisce il tono per ciò che seguirà, completato da una versione in inglese e una versione strumentale del brano principale. Il gruppo non si è risparmiato, proponendo visual e performance che superano i confini di ciò che i fan si aspettano da loro. Una performance mega-crew con 49 ballerini, presente nel videoclip musicale, riflette l’ambiziosa portata di questo ritorno e la determinazione a renderlo indimenticabile.

Questo ritorno porta con sé un peso emotivo, rappresentando un punto di svolta per il gruppo dopo anni di incertezze e sfide. È una celebrazione di resilienza, unità e del legame indissolubile con i loro fan. Mentre gli A.C.E guardano al futuro, PINATA non è solo un album: è una promessa di ciò che verrà. Gli A.C.E sono pronti a reclamare il loro posto nell’industria, dimostrando che, dopo sette anni, la loro fiamma brucia più luminosa che mai.

Panorama.it ne ha parlato con loro.

Com’è stata l’esperienza di esibirvi a Milano? Ci sono stati momenti memorabili durante il vostro tempo lì o con i fan europei?

Junhee: Essendo la nostra prima visita a Milano, eravamo un po’ nervosi, ma siamo rimasti sbalorditi dal numero di persone venute a vederci. Vedere i fan godersi le nostre canzoni con così tanta passione è stato davvero commovente. La città è bellissima, e l’entusiasmo e l’educazione dei fan sono stati altrettanto straordinari. Quei momenti resteranno per sempre indimenticabili per noi.

Questo tour vi ha portato in molte città. Com’è stato riconnettersi con i vostri fan in tutto il mondo?

Byeongkwan: Era passato tanto tempo dal nostro ultimo tour nel 2019, e ci ha fatto rendere conto ancora una volta di quanti fan in tutto il mondo amino gli A.C.E. Ogni città ha avuto un modo unico di dimostrare il proprio sostegno, ma la sincerità del loro affetto è stata la stessa ovunque. Speriamo di poter tornare presto per condividere nuovamente quell’amore e quella connessione. Incontrare i fan dopo tanto tempo ci ha fatto apprezzare quanto siano preziosi questi momenti. Essere sul palco e condividere quella connessione con il pubblico ci ha dato una forza e una motivazione incredibili.

Parliamo del vostro nuovo album. Quale messaggio o tema volevate trasmettere con questo progetto?

Yuchan: Questo album ha un significato speciale per noi, poiché segna il ritorno degli A.C.E come gruppo completo. Parla di rimanere fedeli alle nostre radici mostrando allo stesso tempo l’energia unica che solo gli A.C.E possono offrire sul palco. Vogliamo condividere con i fan il nostro viaggio di perseveranza e trasmettere la nostra sincerità attraverso la musica e le performance, continuando a crescere.

Il vostro nuovo singolo sta riscuotendo molto successo. Potete raccontarci la storia dietro la sua creazione e cosa significa per ognuno di voi?

Donghun: Essendo la nostra prima pubblicazione come gruppo completo dopo tanto tempo, volevamo riportare in primo piano i punti di forza degli A.C.E. Questo brano incarna l’energia, le emozioni e la passione che vogliamo condividere, esprimendo al contempo la nostra determinazione a superare ogni ostacolo e andare avanti. Il processo di registrazione è stato impegnativo per via della complessità del brano, ma sentire il risultato finale è stato incredibilmente gratificante. Esibirsi insieme a 49 ballerini per completare la coreografia è stata un’esperienza indimenticabile. Ogni volta che eseguiamo questo brano, lo sentiamo profondamente significativo per noi.

Il titolo “Piñata” è così originale! Cosa vi ha ispirato a scegliere questa parola e come si collega al mood o al messaggio della canzone?

Yuchan: Fin dall’inizio avevamo un concetto chiaro in mente per questo album. Durante il processo di produzione, ci siamo imbattuti nel demo di “PINATA” e abbiamo capito quanto si allineasse perfettamente con la storia che avevamo immaginato. È stato allora che abbiamo deciso di usare “PINATA” come tema centrale per raccontare la nostra storia. “PINATA” simboleggia la liberazione dalle emozioni represse e il recupero della libertà. Con questa canzone, volevamo mostrare il nuovo inizio degli A.C.E e condividere il messaggio che anche emozioni come tristezza e dolore sono parti essenziali dell’essere umano. È un viaggio per superare le lotte interiori, e speriamo di trasmettere questa storia sincera ai nostri fan.

Ci sono stati momenti sorprendenti durante la produzione dell’album? Magari un testo, una coreografia o una collaborazione che vi ha colpito particolarmente?

Wow: Il processo di registrazione ha richiesto un’incredibile attenzione ai dettagli a causa della complessità del brano. La coreografia, in particolare, è stata una sfida enorme, dato che abbiamo lavorato con 49 ballerini per creare una performance sincronizzata. Ci è voluto un enorme sforzo e tanto tempo, ma quando abbiamo visto il risultato finale, ci siamo resi conto di quanto ne fosse valsa la pena.

I CHOICE sono stati così entusiasti del vostro ritorno. C’è un messaggio specifico che vorreste condividere con loro per ringraziarli del loro sostegno?

Junhee: Ai nostri CHOICE, siamo profondamente grati per l’amore e il sostegno che ci avete dimostrato mentre aspettavate questo ritorno. Grazie a voi, siamo riusciti a dare il massimo nella preparazione. Continueremo a ripagarvi con ottima musica e performance. Speriamo che vi godiate questo album al massimo!

Qual è stato un momento divertente o indimenticabile che avete vissuto durante la preparazione di questo comeback o durante le riprese del video musicale?

Yuchan: C’è una scena nel video musicale in cui dovevamo soffiare della polvere bianca, ma non era un effetto in CG—abbiamo usato della farina vera! Tenerla in bocca e sincronizzarla con la musica è stato davvero difficile, e alla fine eravamo ricoperti di farina. Tuttavia, il risultato è stato molto più bello di quanto ci aspettassimo, ed è sicuramente un momento memorabile. I nostri ballerini hanno lavorato duramente, e siamo così grati per il loro impegno.

Un fan ha chiesto: “Cosa fate sempre prima di salire sul palco per prepararvi?” Un altro fan si chiede: “Se poteste descrivere questo comeback con una sola parola, quale sarebbe e perché?”

Donghun: Prima di salire sul palco, mi piace conservare le energie e fare molta visualizzazione mentale. Alcuni membri dello staff scherzano sul fatto che prima delle performance sembri letargico, ma si sorprendono sempre per l’energia che porto sul palco. Se dovessi descrivere questo comeback con una parola, sarebbe “BACK,” dalle prime liriche di “PINATA.” Riflette perfettamente il nostro ritorno e l’energia che riportiamo con questa pubblicazione.

Come pensate di essere cresciuti come artisti e individui dal debutto, soprattutto con la nuova musica?

Wow: Quest’anno, con più pubblicazioni di singoli e tour, sento che siamo cresciuti notevolmente come artisti, acquisendo una comprensione più profonda delle emozioni e delle espressioni. Sia come squadra che individualmente, superare le sfide ci ha aiutato a maturare, e percepiamo questa crescita ogni volta che saliamo sul palco.

Infine, potete darci un’anticipazione su cosa c’è in serbo per gli A.C.E dopo questo tour e comeback? Avete delle sorprese speciali per i vostri fan?

Byeongkwan: Anche dopo questo comeback, stiamo pianificando molte cose entusiasmanti che pensiamo i fan adoreranno! Aspettate ancora un po’. Abbiamo in serbo alcune sorprese speciali e non vediamo l’ora di mostrare più performance e nuovi lati degli A.C.E nel prossimo futuro.