AC-DC: quali canzoni suoneranno a Reggio Emilia

Saranno centomila i fan italiani che accoglieranno la band australiana alla RCF arena di Reggio Emilia. Un bagno di folla per una delle band più iconiche del rock. Come dimostrano i brani della scaletta con cui hanno inaugurato il tour. Questa la formazione: formazione sul palco: Angus Young alla chitarra solista, Brian Johnson alla voce, Stevie Young alla chitarra ritmica, Chris Chaney al basso e Matt Laug alla batteria.

Tutte le info sul concerto

E qui di seguito i brani che hanno suonato nello show del 21 maggio alla Velkins Arena di Gelsenkirchen in Germania:

If you want blood

Back in black

Demon fire

Shot down in flames

Thunderstruck

Have a drink on me

Hells bells

Shot in the dark

Stiff Upper Lip

You shook me all night long

Shoot to thrill

Sin City

Giving the dog a bone

Rock'n'Roll train

Dirty deeds done dirt cheap

Dog eat dog

High voltage

Hell ain't a bad place to be

Riff raff

Highway to hell

Whole lotta rosie

Let there be rock

BIS

T.N.T.

For those about to rock