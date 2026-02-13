MuseoCity, Thermore svela Viaggio d’artista insieme a Jacopo Ascari e Contrado

Innovazione e arte insieme nel perimetro della decima edizione di Milano MuseoCity, manifestazione promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS, che quest’anno ha come fil rouge Le imprese della cultura. Tra queste Thermore, azienda milanese leader globale nello sviluppo di imbottiture termiche per l’abbigliamento d’alta gamma, che per l’occasione ha fatto squadra con l’artista e architetto, presenta un esclusivo capo d’artista illustrato da Jacopo Ascari. Da loro incontro è nata un’esclusiva puffer jacket, un capo d’autore, che è stato realizzato dal brand britannico Contrado e che è in mostra fino al 17 febbraio negli spazi di Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in Corso Venezia 47. “Sostenere MuseoCity significa per Thermore rafforzare il legame con le proprie radici e contribuire a un dialogo virtuoso tra tecnologia e arte” ha spiegato Laura Beachy, Vice President of Global Marketing and Communications di Thermore, “Con questo progetto vogliamo dimostrare come l’innovazione responsabile possa diventare un linguaggio estetico capace di raccontare l’eccellenza del territorio milanese in un momento di straordinaria visibilità internazionale per la nostra città”. Nel dettaglio, il progetto è un viaggio visivo, un viaggio d’artista appunto, che traduce l’expertise dell’abbigliamento tecnico in narrazione visiva. Al centro dell’iniziativa c’è la città di Milano, riprodotta attraverso i suoi simboli urbani, come le guglie del Duomo, che decorano il capo imbottito responsabilmente con Thermore® Ecodown, realizzato con fibre 100% riciclate da bottiglie PET post-consumo. “Nelle illustrazioni realizzate, Milano si compone di palchi su cui ogni visitatore può vivere un momento di vivacità e ottimismo” ha sottolineato Ascari, “La storia di Thermore onora la cultura sportiva e d’impresa: la Milano che ho ritratto celebra i sogni che prendono vita e i valori del movimento nella vita quotidiana”. Non solo, chi visiterà l’installazione potrà partecipare attivamente all’esperienza: scansionando il QR code esposto, sarà infatti possibile provare a vincere la giacca.