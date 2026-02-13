Infedeltà finanziaria: il vero tradimento che rovina le coppie

E se il vero tradimento nelle coppie fosse quello finanziario? A San Valentino si parla di amore, romanticismo e regali e molto meno di conto corrente, risparmi e debiti. Eppure, è proprio il denaro, più di sesso o gelosia, uno dei veri tabù tra innamorati. In Italia una coppia su tre non conosce davvero la situazione finanziaria del partner e per il 58% degli italiani parlare di soldi è fonte di imbarazzo. Un silenzio che, secondo diverse rilevazioni, pesa anche sulle rotture: il 42% delle separazioni affonda le radici in tensioni economiche mai affrontate apertamente.

Amore e soldi: perché il conto in banca è il nuovo tabù di coppia

Secondo i dati Ipsos, una coppia su tre in Italia non sa quanto guadagna o quanto spende il partner. Un numero che racconta una distanza profonda, spesso mascherata da rispetto degli spazi personali. Ma dietro il silenzio in realtà si nascondono ansia, sensi di colpa, bisogno di controllo e paura del giudizio. Marco Casario, divulgatore finanziario e autore del libro I 4 Pilastri dell’Indipendenza Finanziaria, ribalta il luogo comune secondo cui “non sono i soldi a creare problemi”. “Molte coppie si amano, ma falliscono come squadra economica. E nessuno ci ha mai insegnato a giocare insieme” spiega. Spendere può generare senso di colpa, risparmiare può diventare un’ossessione, investire può alimentare paure profonde legate alla perdita e all’incertezza. Da qui la provocazione: e se il segreto di un amore duraturo non fosse una promessa eterna, ma un condiviso foglio Excel con entrate e uscite scritte nero su bianco?

Infedeltà finanziaria: quando nascondere spese e conti pesa come un tradimento

Negli ultimi anni si è diffuso sempre più il tema dell’infedeltà finanziaria. Significa nascondere spese, conti correnti, investimenti o debiti al partner. E non è un problema di pochi. Un sondaggio di US News & World Report ha rilevato che quasi il 30% delle coppie ha vissuto episodi di questo tipo; circa un terzo degli intervistati ha ammesso di aver nascosto acquisti. Altre indagini mostrano che una persona su cinque menta o abbia mentito sul proprio stipendio e una su quattro sulle proprie spese. E le conseguenze non sono solo emotive. Il 76% delle coppie sposate che ha scoperto episodi di infedeltà finanziaria ha attraversato gravi difficoltà e nel 10% dei casi l’evento ha portato direttamente al divorzio.

Anche in Italia (Osservatorio sul diritto di famiglia del Network degli Avvocati Divorzisti Italiani) viene evidenziato che ricostruire durante le separazioni, anche consensuali, la reale situazione patrimoniale dei coniugi non è sempre facile e molte separazioni consensuali si chiudono basandosi su un quadro economico e finanziario parziale.

San Valentino finanziario: come uscire dalla clandestinità economica di coppia

Se il silenzio è il vero nemico, la trasparenza diventa un gesto di intimità. Casario parla di “clandestinità economica” per descrivere quelle relazioni in cui entrate, debiti e abitudini di spesa restano non detti. Uscirne richiede metodo e volontà. Consigli? Dichiarare apertamente la propria situazione finanziaria senza giudizio, definire obiettivi comuni che non annullino l’indipendenza personale e adottare strumenti pratici come il metodo dei centri di costo per gestire le spese quotidiane. L’autore invita le coppie a ritagliarsi momenti dedicati esclusivamente al dialogo sui soldi, lontano dallo stress quotidiano, quasi una “SPA finanziaria” in cui spegnere il telefono e parlare con calma di entrate, spese e progetti futuri. Un modo per trasformare il bilancio di coppia da terreno di scontro a esercizio di complicità.

