Motor Valley Fest 2026 in griglia di partenza: presentato oggi a Modena il programma dell’ottava edizione

Dal 28 al 31 maggio torna il festival della Terra dei Motori: oltre 50 appuntamenti, più di 200 speaker internazionali e quattro giorni nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola tra innovazione, automotive, tecnologia e cultura industriale

Modena accende i motori e si prepara a tornare capitale internazionale della mobilità e dell’innovazione automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna in programma dal 28 al 31 maggio 2026. Il countdown ufficiale è partito oggi con la presentazione, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, del programma di quella che si annuncia tra le più internazionali, partecipate e strategiche edizioni di sempre per l’ecosistema della Motor Valley.

Per quattro giorni la città della Ghirlandina, patrimonio mondiale Unesco, si trasformerà in un palcoscenico diffuso dedicato ai motori, all’innovazione e alla cultura industriale, ospitando oltre 50 appuntamenti tra convegni internazionali, top table, Talent Talk, experience, expo diffuse, incontri B2B, raduni, mostre ed eventi dinamici sul territorio. Un programma che coinvolgerà più di 200 speaker internazionali e 20 tavoli tematici dedicati alle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il settore automotive e manifatturiero.

Cuore del festival sarà il programma convegnistico che tra il 28 e il 29 maggio porterà a Modena istituzioni, top manager, aziende, università, startup e protagonisti internazionali chiamati a confrontarsi sui nuovi scenari della mobilità globale. Ad aprire ufficialmente l’edizione 2026, giovedì 28 maggio al Teatro Storchi, sarà l’Opening Conference internazionale dal titolo “Global Trends, New Frontiers and Human Responsibility”, dedicata ai temi dell’intelligenza artificiale, della transizione energetica, della digitalizzazione e del rapporto tra innovazione tecnologica e responsabilità umana.

A seguire, la Motor Valley Top Table riunirà i vertici delle sei case simbolo della Motor Valley: Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani saranno protagoniste di un confronto dedicato alle sfide che stanno ridefinendo il futuro del settore tra software-defined vehicle, AI, guida autonoma, elettrificazione e manifattura avanzata.

Alle 13.00, presso la splendida cornice del Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena, avrà luogo la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, alla presenza delle autorità civili e militari e dei CEO dei brand della Motor Valley. Un momento altamente simbolico che sancisce l’inaugurazione del Best of Motor Valley, dove saranno esposte supercar, moto e vetture storiche dei marchi che hanno reso celebre la Motor Valley nel mondo, insieme agli autodromi regionali simbolo della tradizione motoristica emiliano-romagnola.

Sempre più centrale anche il dialogo tra industria, formazione e nuove generazioni. Giovedì 28 e venerdì 29 maggio il Teatro del Collegio San Carlo ospiterà i Talent Talk del format Innovation & Talent: dieci incontri dedicati agli studenti e ai giovani professionisti che vedranno alternarsi sul palco le voci delle Case Auto e Moto Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini e Pagani insieme ad aziende come HPE Group, Loccioni e Visa Cash App Racing Bulls, oltre a MUNER Motorvehicle University of Emilia-Romagna e Accenture, con incontri dedicati ai temi delle nuove competenze e delle professioni della mobilità del futuro.

Per tutte e quattro le giornate del festival, Piazza Grande ospiterà inoltre i progetti Formula SAE, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico che porterà a Modena 11 Università italiane e 16 team impegnati nello sviluppo di prototipi innovativi. Sempre nel cuore della città saranno presenti anche MUNER Motorvehicle University of Emilia-Romagna e ITS MAKER Academy con attività di orientamento e informazione dedicate alle nuove generazioni.

A completare il programma, mostre, musei aperti gratuitamente, experience diffuse, parate e raduni di auto storiche trasformeranno ancora una volta Modena e la Motor Valley in un museo a cielo aperto dedicato alla passione, alla tecnologia e al design automobilistico italiano.

GLI ORGANIZZATORI

Motor Valley Fest è realizzato da Regione Emilia-Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Comune di Modena, Motor Valley Association, MUNER, Meneghini & Associati, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio di Modena e Fondazione di Modena. Con il supporto di Italia.it Ministero del Turismo.