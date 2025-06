Viaggiare con stile, è il momento delle collaborazioni

Dopo oltre 20 anni il Consiglio Europeo ha introdotto un nuovo pacchetto di norme in materia di diritti dei passeggeri aerei e sulla responsabilità delle compagnie.

In attesa del parere del Parlamento Europeo, il ministro polacco ai Trasporti Dariusz Klimczak, presidente di turno del Consiglio Ue, ha così spiegato l’intervento: «Le norme attuali sono obsolete e non sono in linea con la realtà odierna, non sono più aggiornate. Le regole riviste introducono 31 nuovi diritti per i passeggeri aerei, applicabili dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione e, in alcuni casi, anche oltre. Nel momento in cui salgono sull’aereo ci saranno compensazioni più elevate, indennizzi più elevati all’interno dell’Ue».

Sul fronte dei bagagli, viene introdotto un nuovo bagaglio a mano gratuito, che può essere infilato sotto il sedile, lasciando quindi a pagamento gli altri bagagli. Ci rassegneremo ad acquistare la cappelliera per portarci un trolley? Sì ma con stile.

Ecco le collaborazioni più belle di questa stagione.

FPM Milano e 10 Corso Como

Dall’incontro di due simboli dello stile italiano, la valigeria di lusso FPM e il concept store 10 Corso Como, nasce una capsule ricca di dettagli. Pensata per chi ama distinguersi, la linea presenta tratti distintivi da veri esperti di lifestyle come la serratura in alluminio a farfalla e il pattern disegnato da Kris Ruhs. Oggetto dell’alleanza sono i modelli Bank Spinner OTR Trolley e la Bank Zip Dlx Trunk on Wheels

Frida Kahlo x Samsonite

Presentata in anteprima durante l’ultima design week a Milano, la collaborazione tra Samsonite e la Frida Kahlo Corporation comprende la valigia Image in due dimensioni e lo zaino eponimo. Realizzata in edizione limitata si distingue per gli elementi floreali e i disegni icona dell’artista messicana. Realizzata in policarbonato con dettagli in pelle PU derivata dal materiale poliuretanico, la linea presenta una fodera interna in plastica PET riciclata post-consumo.

MCM x RAWROW

È pensata per i nomadi digitali. Si tratta della nuova collezione, che vede insieme il brand coreano Rawrow e la label tedesca MCM—Modern Creation München, con l’obiettivo di disegnare una nuova dimensione dell’equipaggiamento da viaggio in ottica sostenibile. Due i modelli, cabin e stiva, in alluminio anodizzato e materiali riciclati come il poliestere scelto per il rivestimento interno. Il colpo di genio? il manico brevettato TT HandleTM con bilancia digitale incorporata e una tasca nascosta per il passaporto.

Vitra x RIMOWA

Chi ama il design non ne può fare a meno. Stiamo parlando di Aluminium Stool e l’Aluminium Toolbox, gli sgabelli-trolley nati dalla collaborazione tra Vitra e Rimowa. Territorio di condivisione è l’uso dell’alluminio, materiale caro ed entrambe le realtà per oggetti che sfiorano l’arte.

Basquiat x Eastpack

Il neoespressionismo di Jean-Michel Basquiat incontra l’estetica funzionale di Eastpack. Il risultato è un colpo di fulmine. La stampa Basquiat illo, ispirata all’elaborato lavoro dell’artista intitolato Pegasus, si trasforma in stampa per rivestire l’interno dell’iconico trolley Resist’r Case, resa ancora più preziosa da dettagli laser incisi sul manico. Non solo, l’intramontabile Crown a tre punte si trasforma nella crossbody bag che abbiamo sempre desiderato.