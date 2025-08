Soccer core, quando la maglia fa lo stile

Manca meno di un mese al fischio d’inizio del campionato 2025/2026. In attesa di vedere scendere in capo i calciatori, le nuove divise dettano tendenza

Come diceva Bob Marley, Il calcio significa libertà, creatività, significa dare libero corso alla propria ispirazione e mai come quest’anno il pallone entra di diritto nei guardaroba più cool. Sarà anche l’onda lunga delle star internazionali che indossano le jersey dei club più blasonati, sta di fatto che vestire la divisa del cuore non è più appannaggio solo dei tifosi. Ed ecco che nell’armadio di Kim Kardashian è spuntata una maglia vintage della Roma, Ed Sheeran non fa mistero di essere team Ipswich Town mentre Drake è addirittura diventato sponsor tecnico del Venezia FC con il suo marchio Nocta. Non c’è che aspettare dopo Ferragosto, quando il fischio d’inizio del campionato decreterà anche il kit più stiloso della stagione