Salomon veste le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026

Barbara Rodeschini
La collezione è già disponibile online e nei monomarca di Milano. A partire dalla fine di novembre verranno introdotte le attrezzature per gli sport invernali

Mancano poco più di 100 giorni e sarà accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. In attesa di vedere le gesta degli atleti olimpici e paralimpici nelle specialità invernali, si moltiplicano gli appuntamenti che coinvolgono il pubblico. A partire dal look. Salomon, infatti, in qualità di licenziatario ufficiale ha presentato la collezione pensata per portare l’allure delle competizioni nella quotidianità come ha spiegato la marketing manager Ilaria Cestonaro, “Con questa collezione vogliamo portare lo spirito e i valori di Milano Cortina 2026 oltre la scena Olimpica, trasformandoli in parte della vita quotidiana di tutti. Crediamo molto nei principi universali dei Giochi – eccellenza, rispetto, amicizia – che trovano una naturale espressione nell’identità di Salomon. Per noi questo progetto non è solo una celebrazione sportiva, ma un modo per condividere qualità, passione e stile di vita sano con atleti e appassionati ogni giorno”.

Il guardaroba, disegnato per unire funzionalità e stile, si compone di una linea completa di abbigliamento e accessori già disponibili online e nei Salomon Store di Milano Portanuova e Brera. Tra gli oggetti da collezionare, le T-shirt e felpe con i loghi ufficiali dei Giochi Olimpici o Paralimpici Invernali, borse come lo zaino Gold Trailblazer Emblem e le iconiche calzature Speedcross 6 GORE-TEX®. Non solo, da fine ottobre, la collezione sarà disponibile presso una rete di partner selezionati e all’interno degli Official Store Milano Cortina 2026, mentre da fine novembre saranno aggiunte anche attrezzature per gli sport invernali, dagli sci per alpine skiing o nordic skiing fino al casco con maschera integrata.

