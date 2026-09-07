Sabato De Sarno accoglie una nuova sfida assumendo le redini di ICICLE

Si apre un nuovo capitolo per Sabato De Sarno. A poco più di un anno e mezzo dall’addio a Gucci, di cui è stato direttore creativo da gennaio 2023 a febbraio 2025, lo stilista torna sulla scena alla guida del marchio cinese ICICLE. A suggerire la sua candidatura, pare, sia stato proprio il Gruppo Kering che nell’aprile del 2026 ha comprato una quota di ICICLE con l’obiettivo di provare a unire le sinergie creative, di branding e distribuzione e soprattutto la propria esperienza europea con la notevole conoscenza del mercato cinese dell’ ICCF Group, società madre del marchio ICICLE per il quale si prospettano quindi importanti espansioni internazionali . «Sono sempre stato affascinato dal design che va oltre il prodotto finito, dalle origini delle materie prime fino all’artigianalità che le plasma», ha spiegato il creativo in una nota, «Sono stato attratto da ICICLE dalla profonda sintonia tra i suoi principi e la mia filosofia creativa. L’armonia tra uomo e natura è un concetto che ICICLE esplora da quasi trent’anni e che oggi ritengo più attuale che mai. Sono grato al signor Ye per la fiducia accordatami nell’iniziare a scrivere questo capitolo insieme a tutto il team». In attesa di vedere la prima collezione che debutterà con l’Autunno/Inverno 2027-2028, De Sarno supervisionerà la direzione creativa per le collezioni prêt-à-porter donna e uomo, gli accessori e l’eyewear. «Sin dalla fondazione di ICICLE nel 1997, la nostra ambizione è sempre stata quella di riconnettere le persone alla natura attraverso una moda duratura», ha sottolineato Ye Shouzeng, CEO e Co-fondatore della realtà fondata a Shanghai nel 1997, «Crediamo che questa visione possa realizzarsi solo unendo il talento creativo internazionale alle profonde radici culturali e alla forza industriale di ICICLE in Cina. L’arrivo di Sabato segna un importante passo avanti in questa direzione». Bénédicte Laloux, che dal 2013 ha svolto un ruolo centrale nella definizione dell’identità creativa della linea donna di ICICLE e del Design Studio di Parigi, manterrà l’incarico di Design Director della collezione sfilata donna, operando sotto la direzione creativa di De Sarno. Non resta che augurare a Sabato un grande in bocca al lupo.