In vendita le case del Commissario Montalbano: quanto costa vivere a Vigàta

Due dimore apparse nella celebre fiction Rai cercano un nuovo proprietario. Si trovano a Scicli e Ragusa e i prezzi partono da 500 mila euro.

Per oltre vent’anni le case, le piazze e i palazzi della Sicilia sud-orientale hanno dato forma all’universo del Commissario Montalbano. Scicli è diventata la televisiva Vigàta, Punta Secca ha ospitato la casa sul mare del protagonista e Ragusa Ibla ha prestato alla fiction Rai i suoi scorci barocchi.

Ora due delle dimore apparse nella serie sono state messe in vendita da Italy Sotheby’s International Realty.

La casa di fronte al Commissariato di Vigàta

La prima proprietà sorge in via Arco Castro, nel cuore di Scicli, esattamente di fronte al Municipio barocco. Nella fiction l’edificio pubblico si trasforma nel commissariato di Vigàta, il luogo nel quale Montalbano, Mimì Augello, Giuseppe Fazio e l’inconfondibile Catarella conducono le loro indagini.

Anche gli interni e gli affacci della residenza privata sono entrati nell’immaginario della serie. Alcune riprese sono state realizzate direttamente nella dimora, il cui soggiorno di rappresentanza guarda verso il Municipio.

Il terracielo si sviluppa su tre livelli e misura circa 300 metri quadrati. Comprende tre camere da letto e tre bagni, oltre a un terrazzo panoramico dal quale osservare i tetti, i monumenti e le colline che circondano Scicli. Il prezzo richiesto è di 500 mila euro.

Il palazzo ottocentesco apparso nell’episodio Amore

La seconda proprietà si trova a Ragusa, in via Felicia Schininà. È un palazzo storico della fine dell’Ottocento, utilizzato per alcune scene di Amore, episodio del Commissario Montalbano trasmesso per la prima volta su Rai 1 il 19 febbraio 2018.

Qui le dimensioni cambiano considerevolmente. L’edificio, sviluppato cielo-terra su più livelli, raggiunge una superficie complessiva di circa 954 metri quadrati. Il prezzo indicato nell’annuncio è di 790 mila euro.

Il piano terra e quello ammezzato sono introdotti da un grande androne con basole originali, soffitto a volte e una scala monumentale. Al primo livello si apre invece il piano nobile, con saloni di rappresentanza, soffitti decorati, balconi, corti interne e terrazzi. Gli spazi conservano buona parte degli elementi architettonici d’epoca e potrebbero essere destinati tanto a una residenza privata quanto a un progetto ricettivo.