Quando a dettare la linea creativa è il rapper

Proseguono le incursioni del mondo della musica nei territori fashion. Senza contare le collaborazioni – la più famosa è stata sicuramente quella tra Kanye West e Adidas per il marchio Yeezy, che si è conclusa con non poche polemiche lo scorso marzo – e dei brand direttamente fondati dai cantanti come il progetto Fenty nato dall’intuito di Rihanna in tandem con LVMH, oggi la tendenza vede gli artisti della scena musicale, rap soprattutto, intraprendere carriere parallele, guidando il destino delle maison dello stile. Forti di una fan base moltitudinaria e capaci di dettare legge in materia di immagine, i cantanti sono l’anello di congiunzione ideale tra il sogno della moda e la realtà. Primi ad accorgersi del potenziale di questa creatività poliedrica sono state le maison del lusso, basti pensare a Nigo, che dal 2021 è saldamente al timone creativo di Kenzo o a Pharrel Williams a capo di Louis Vuitton dal 2023. Oggi questo tandem vincente ha convinto anche le realtà premium con A$AP Rocky nel ruolo di direttore creativo di Ray-Ban e Sza, che è stata appena nominata artistic director di Vans e che ha dichiarato, “Con Vans mi sento libera! Indosso Knu Skool e altri modelli Vans da anni e hanno sempre trasmesso una cultura con cui mi identifico. Come direttrice artistica, la mia missione è dimostrare che gioia, comunità, creatività e moda sono ancora correlate tra loro. Che umanità, cultura e connessione restano ancora i canali di accesso. Ho imparato che il coraggio e la curiosità sono le cure all’incertezza: è uno stile di vita, e Vans promuove questo spirito. Il brand sta dalla mia stessa parte, e sono onorata di invitare chiunque a stare Off the Wall con noi”. Per il marchio di casa VF si tratta di una novità assoluta: l’accordo pluriennale prevede che la cantante collabori alle prossime campagne e collezioni esclusive, fondendo la sua visione unica con lo spirito creativo e giovanile del marchio.