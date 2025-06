Parigi, al via le sfilate uomo: attesa per il debutto di Jonathan W. Anderson da DiorHomme

Mancano poche ore e l’attenzione della moda sarà tutta per Parigi in occasione della Fashion Week Uomo primavera estate 2026. Il via alle 14.30 quando gli studenti diplomat all’ IFM-Institut Français de la Mode si racconteranno con una collettiva, a seguire due ritorni, Études Studio e Saint Laurent che aveva saltato l’appuntamento di gennaio. A chiudere la prima giornata toccherà poi in serata a Louis Vuitton. Settanta gli appuntamenti, che animeranno la Ville Lumiere fino a domenica 29 giugno. Sei giorni intensissimi ad alto tasso di glamour che raggiungeranno l’apice venerdì con l’attesissimo

debutto di Jonathan W. Anderson alla guida creativa di Dior Homme. Non solo, in calendario esordiscono anche il marchio Kartik Research, del designer indiano- semifinalista per il premio LVMH nel 2023-Kartik Kumra, e CamperLab. Tra i ritorni, c’è da segnalare anche quello Dries Van Noten disegnato da Julian Klausner e Wales Bonner. A chiudere i lavori sarà, infine, Jacquemus con una sfilata evento alla Reggia di Versailles.