Nuova sede per Roger Vivier a Parigi

Fervono i preparativi in vista del 2 ottobre, quando aprirà i battenti Maison Vivier, il nuovo headquarter parigini del marchio di calzature di lusso, che fa capo al Gruppo Tod’s. Dalla scelta dell’immobile, un hôtel particulier del XVIII secolo situato nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, alla data di inaugurazione, in concomitanza con la fashion week di Parigi e con la presentazione della nuova collezione estiva del 3 ottobre, ogni dettaglio è stato, infatti, studiato per riaffermare le radici francese della griffe, che oggi è disegnata da Gherardo Felloni. Nei 1400 metri quadrati dello spazio, troveranno casa tanto lo studio di Felloni, quanto l’archivio di Roger Vivier, con creazioni e documenti che risalgono fino agli anni ’50.