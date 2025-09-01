lunedì 1 settembre 2025

Barbara Rodeschini
Nell’attesa delle prossime fashion week ricche di debutti creativi, gli stilisti attirano l’attenzione, disseminando di indizi gli eventi mondani

Più che un red carpet quello di Venezia è diventato una caccia al tesoro. In attesa di vedere i prossimi esordi creativi tra Milano e Parigi, infatti, gli eventi dell’82 esima Mostra del Cinema sono disseminati di indizi e piccoli assaggi della creatività che verrà. A partire da Dior con Jonathan Anderson, che ha catturato subito l’attenzione del popolo della moda: l’abito indossato da Alba Rohrwacher è il suo primo progetto couture per la maison di avenue Montaigne. E non è tutto. Nei giorni a seguire hanno infatti indossato il prêt-à-porter maschile di Dior sia attori come Andrew Garfield, sia registi come Luca Guadagnino, che ha sfoggiato una T-shirt grigia con la Scritta No Dior, No Dietrich, una frase attribuita alla Divina durante le trattative per prendere parte a Stage Fright-Paura in palcoscenico do Alfred Hitchcock nel 1950. L’amicizia tra Anderson e Guadagnino, tuttavia, non è una novità. Il regista siciliano, infatti, si è affidato più volte allo stilista irlandese che, quando era alla guida di Loewe, ha disegnato prima la maglietta Told Ya, resa celebre da Zendaya in Challengers, e più recentemente i costumi per il film Queer. La Laguna è stata lo sfondo anche per l’unveling del nuovo corso di Versace. Acquisito dal gruppo Prada per 1,2 miliardi di euro, il marchio della Medusa è ora disegnato da Dario Vitale, ex direttore del design di Miu Miu, che ha scelto di vestire Julia Roberts, di giorno con una soluzione sartoriale giacca-camicia-jeans; la sera con un abito lungo in crêpe de chine blu navy. Non rimane che aspettare i prossimi giorni della manifestazione per scoprire se il Gruppo Kering deciderà di dare un assaggio in anteprima delle nuove collezioni di Gucci by Demna o di Bottega Veneta sotto l’egida di Louise Trotter. Discorso analogo per Chanel disegnato da Matthieu Blazy e per Balenciaga affidato a Pier Paolo Piccioli. Stay tuned.

