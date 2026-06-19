Moda, a Milano la prima edizione di On The Beach

Entra nel vivo la prima edizione di On The Beach, la nuova formula espositiva promossa da White Resort che accende l’attenzione sul Resortcore, ossia la tendenza che valorizza la sintesi tra moda e ospitalità. Pensato come format itinerante, l’evento, in calendario fino al 20 giugno negli spazi del Base di via Tortona 54 a Milano, fotografa l’esigenza di creare nuove opportunità di business tra moda, turismo, hospitality e lifestyle. “Questo primo appuntamento di giugno”, ha spiegato Brenda Bellei, Ceo di White “è lo spin-off di un progetto itinerante, che si rivolge in modo specifico al mondo dell’hotellerie e dei resort di lusso. La sua struttura, infatti, è quella di uno show-room ibrido, che fornisce tutti i servizi tipici del mondo fiera ma anche pubbliche relazioni, storytelling, momenti di confronto e talk aperti al pubblico. Lo spazio, 2mila metri quadrati su due piani all’interno del Base di via Tortona 54, ci consente di inaugurare questo nuovo concept”. Un percorso che fa dello story telling l’occasione per mettere a fuoco il mercato, ma anche le strategie per distinguersi in un panorama affollato. Nel dettaglio, intervengo ai momenti di confronto, personalità come Luigi De Santis, CEO di True, realtà specializzata nello sviluppo di progetti all’intersezione tra hospitality, lifestyle e comunicazione; Barbara Rohner, General Manager di Magna Pars; Alfredo Petrone, General Manager del Grand Hotel et de Milan, Antonella Merli, Director for Sales and Marketing di Collegio alle Querce, Auberge Collection e Alexandra de Witt Montaudouin, Curator & Retail Strategy Consultant di Bvlgari Hotels & Resorts. Tre i pop-up della prima edizione: Makeno, il concept store di Medellín fondato da Paola Betancur e Manuela Rubio con una selezione di 12 marchi; Chapters, curato da Federica Montelli, con focus sui nuovi linguaggi creativi, talenti emergenti e marchi dal forte potenziale; e Monica & Friends by Monica Sarti Vice Presidente di White, che, insieme ad un gruppo di aziende come Kristina Ti, Collanine Colorate, e WDRINK, racconta l’evoluzione che conduce alla nascita della nuova “boutique tipo”, all’interno dei resort. L’iniziativa, poi, conferma e svela nuovi progetti a partire dalla partnership tra White e Gran Canaria Swim Week (GCSW), con la presentazione della stilista Elena Morales, vincitrice del Premio per la Migliore Collezione Sostenibile GCSW 2025. New entry, invece, la collaborazione con l’agenzia di comunicazione Allumeuse specializzata nel segmento dell’hotellerie di lusso.