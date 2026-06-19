Dentro al National Museum of Korea, il museo che ha trasformato il passato della Corea nel futuro della Korean Wave

Il National Museum of Korea corre verso 7 milioni di visitatori e unisce patrimonio, HYBE e Uffizi nella nuova fase della Korean Wave.

Quando si parla di Korean Wave, il pensiero corre quasi sempre nello stesso punto: BTS, Netflix, il K-pop, i drama, il cinema, la bellezza coreana diventata industria globale, l’estetica di Seoul trasformata in desiderio internazionale. È una reazione comprensibile, quasi automatica, perché per vent’anni la Corea del Sud ha insegnato al mondo una cosa che molti Paesi ancora faticano a capire: la cultura, quando è organizzata con metodo, visione e ossessione per il dettaglio, può diventare potere.

Eppure, nel cuore di Seoul, in un edificio monumentale affacciato su Yongsan, esiste un luogo che racconta una Korean Wave diversa, più silenziosa e forse ancora più ambiziosa. È il National Museum of Korea, il museo nazionale della Corea del Sud, diventato nel 2025 il terzo museo più visitato al mondo e oggi lanciato verso un nuovo record, con la possibilità di superare i 7 milioni di visitatori nel 2026.

Non è solo un dato turistico. È un segnale politico, culturale, identitario.

Perché mentre il mondo continua a guardare alla Corea attraverso la velocità ipnotica dell’intrattenimento contemporaneo, il National Museum of Korea sembra voler rispondere con un’idea molto più profonda: il futuro della Korean Wave non può vivere soltanto di pop culture, deve imparare a riconoscere le proprie radici.

Non solo K-pop: il museo come infrastruttura della Korean Wave

La domanda, a Seoul, viene quasi naturale. In un Paese che è riuscito a trasformare i propri idol in ambasciatori culturali, le proprie serie televisive in linguaggio globale e la propria industria creativa in una macchina perfetta di soft power, quale può essere oggi il ruolo di un museo nazionale?

La risposta ricevuta durante la visita è una di quelle che spiegano meglio di molti comunicati la fase in cui si trova oggi la Corea.

Il National Museum of Korea, viene raccontato, si considera l’archetipo della tradizione culturale coreana. Non un luogo separato dalla Korean Wave, non il suo contrario, non una parentesi antica dentro un Paese proiettato nel futuro, ma il punto da cui quella stessa onda culturale può ritrovare profondità, identità, forza.

La Korean Wave ha bisogno di radici. E incorporare la cultura tradizionale coreana nei linguaggi contemporanei può rafforzare anche il K-pop, perché gli permette di diventare qualcosa di più di un prodotto globale ben confezionato: lo trasforma in un sistema culturale riconoscibile, stratificato, capace di dire al mondo non soltanto “guardateci”, ma “guardate da dove veniamo”.

È qui che il museo cambia natura. Non è più soltanto il luogo della conservazione. Diventa un laboratorio di traduzione culturale, una macchina morbida e potentissima che prende oggetti antichi, simboli religiosi, forme ceramiche, suoni rituali, motivi decorativi, e li accompagna verso il presente senza trasformarli in folklore da cartolina.

Il boom dei visitatori dopo il Covid

I numeri raccontano una crescita che, per un museo, ha quasi il ritmo di una piattaforma digitale. Nel 2025 il National Museum of Korea ha superato i 6,5 milioni di visitatori, classificandosi terzo al mondo dopo il Louvre e i Musei Vaticani, davanti a istituzioni come il British Museum e il Metropolitan Museum of Art.

Nel 2026 la corsa sembra non essersi fermata. Nei primi cinque mesi dell’anno il museo ha già superato quota 3,25 milioni di ingressi, con una crescita superiore al 45 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A questo ritmo, secondo le stime riportate dalla stampa coreana, il traguardo dei 7 milioni non è più un’ipotesi da brochure, ma una possibilità concreta.

La cosa più interessante, però, non è soltanto quanti visitatori entrino nel museo. È chi siano.

Camminando tra le sale, colpisce la quantità di giovani. Non solo scolaresche, non solo famiglie, non solo turisti stranieri in cerca di una tappa “culturale” tra un caffè a Seongsu e un giro a Hongdae. Ci sono ventenni, trentenni, coppie, gruppi di amici, ragazzi che fotografano dettagli, che si fermano nel museum shop, che vivono il museo non come un dovere scolastico ma come uno spazio identitario.

È una differenza enorme rispetto a molti musei occidentali, dove il pubblico giovane viene spesso inseguito attraverso campagne, eventi serali, strategie social, aperture straordinarie. In Corea, almeno al National Museum, il passato sembra essere diventato nuovamente desiderabile.

La sala dei Bodhisattva e il silenzio come spettacolo

La sala che più di ogni altra spiega questa trasformazione è la Room of Quiet Contemplation, dedicata a due Bodhisattva pensierosi, entrambi Tesori Nazionali della Corea. È una stanza costruita per sottrazione, dove l’allestimento non accompagna semplicemente le opere, ma le trasforma in esperienza.

Si entra attraversando un corridoio scuro, quasi una soglia. Poi lo spazio si apre. Al centro, le due figure sedute sembrano abitare una dimensione sospesa, lontana dalla frenesia del museo, dalla città, dal rumore del presente. Dal soffitto scendono sottili bastoni luminosi, più simili a presenze verticali di luce che a semplici elementi decorativi, mentre il pavimento leggermente inclinato modifica la percezione del corpo nello spazio e accompagna il visitatore verso le statue senza che quasi se ne accorga.

È museografia contemporanea, certo. Ma è anche qualcosa di più. È la prova che la Corea ha capito come trasformare la contemplazione in linguaggio del presente.

Non c’è nulla di urlato, nulla di didascalico, nulla di compiaciuto. Eppure l’effetto è potentissimo. I due Bodhisattva, con una gamba incrociata sull’altra e le dita della mano destra vicine alla guancia, sembrano immersi in un pensiero che non appartiene al tempo umano. Guardandoli viene spontaneo pensare al Pensatore di Rodin, ma il paragone dura poco. Rodin racconta il peso del pensiero, la tensione del corpo, la fatica dell’uomo davanti alle proprie domande. Il Bodhisattva coreano racconta un’altra idea: non il tormento, ma la contemplazione. Non il conflitto, ma la possibilità dell’illuminazione.

È un pensiero che non schiaccia. È un pensiero che libera.

Buddha, mani mancanti e bellezza dell’assenza

Il percorso nel museo è pieno di dettagli che obbligano a rallentare. Nelle sale dedicate alla scultura buddhista, la storia della tentazione del Buddha Śākyamuni da parte delle forze demoniache diventa una chiave per leggere non solo l’opera, ma l’intero atteggiamento estetico del museo.

Il sacro non viene messo in scena attraverso il dramma. Viene raccontato attraverso l’immobilità.

Anche le mani, o la loro assenza, diventano un linguaggio. Nel buddhismo, la posizione delle mani, i mudra, serve a identificare stati spirituali, insegnamenti, gesti di protezione, meditazione, compassione. Quando le mani mancano, come accade in molte opere attraversate dai secoli, non scompare soltanto una parte della statua. Scompare un codice. Resta un enigma.

Ed è proprio lì che la bellezza coreana mostra una delle sue caratteristiche più potenti: non ha bisogno della perfezione per essere autorevole. Una statua mutilata non è solo ciò che ha perduto. È anche ciò che è sopravvissuto.

La Moon Jar, l’oggetto da vedere assolutamente

Alla domanda su quale sia l’opera da vedere assolutamente, la risposta arriva senza esitazione: la Moon Jar.

La grande giara bianca della dinastia Joseon è uno degli oggetti più iconici dell’estetica coreana. Il nome deriva dalla forma ampia e rotonda, simile alla luna piena. Era particolarmente diffusa tra il XVII e il XVIII secolo e veniva realizzata unendo due metà, superiore e inferiore, poi fuse in un’unica forma. Proprio questa tecnica, complessa e imperfetta, produceva spesso leggere irregolarità nella rotondità della superficie.

Ed è lì che sta il punto.

La Moon Jar non affascina perché è perfetta. Affascina perché non lo è. La sua forza nasce da una forma quasi sferica, da una superficie bianca, morbida, sobria, da quella che il museo stesso definisce una bellezza spensierata del cerchio irregolare. In un mondo ossessionato dalla simmetria, dalla finitura, dal controllo assoluto dell’immagine, la Moon Jar sembra dire l’opposto: l’armonia non coincide con la perfezione.

È difficile immaginare un oggetto più lontano dal K-pop, almeno in apparenza. Da una parte la macchina dell’intrattenimento più veloce del pianeta, dall’altra una giara bianca di tre secoli fa. Eppure sono parte della stessa conversazione. Perché il punto non è contrapporre tradizione e contemporaneità, ma capire come la Corea stia provando a farle convivere dentro una sola identità culturale.

HYBE, Arirang e il suono di una campana di 1.200 anni fa

La collaborazione con HYBE è il passaggio in cui questa strategia diventa quasi didascalica, ma in senso buono. Nel 2025 il National Museum of Korea, la National Museum Cultural Foundation e HYBE hanno firmato un memorandum d’intesa per promuovere il patrimonio culturale coreano attraverso collaborazioni capaci di unire collezioni museali, prodotti culturali e intellectual property degli artisti.

Su carta potrebbe sembrare l’ennesima partnership tra un’istituzione e un colosso dell’intrattenimento. In realtà, il caso più interessante è sonoro.

Durante una visita al museo, Bang Si-hyuk, fondatore di HYBE, ascolta il suono della Campana Sacra del Re Seongdeok, conosciuta anche come Emille Bell, uno dei simboli più importanti del patrimonio coreano. La campana, fusa nel 771 durante il periodo di Silla Unificato, è oggi conservata al Gyeongju National Museum, ma il suo suono e le sue vibrazioni possono essere sperimentati anche in uno spazio immersivo del National Museum of Korea.

Da quell’ascolto nasce “No. 29”, traccia dell’album Arirang dei BTS, costruita attorno alla registrazione ad alta qualità del rintocco e del riverbero della campana. Il titolo richiama la precedente designazione della campana come Tesoro Nazionale numero 29, prima che la Corea abolisse la numerazione dei beni culturali per evitare l’idea di una gerarchia tra i tesori.

È difficile trovare un esempio più preciso di ciò che la Corea sta tentando di fare. Non usare la tradizione come decorazione. Non metterla sullo sfondo. Ma farla entrare nel corpo stesso della cultura pop globale.

Un suono di 1.200 anni fa arriva dentro un album dei BTS. Il museo non resta nel passato. Il passato comincia a vibrare nel presente.

MU:DS, quando il museum shop diventa soft power

Questa trasformazione passa anche dagli oggetti. E qui entra in gioco MU:DS, il brand di prodotti culturali della National Museum Cultural Foundation, nato per reinterpretare il patrimonio museale attraverso design, accessori, moda, oggetti per la casa e collaborazioni contemporanee.

Non è un semplice negozio di souvenir. È un’estensione strategica del museo.

Nel 2025 MU:DS ha registrato vendite annuali record per 41,3 miliardi di won, circa 28 milioni di dollari, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Un dato impressionante, soprattutto se si pensa alla natura del progetto: non gadget generici, ma prodotti ispirati a tesori nazionali, motivi storici, forme tradizionali, opere custodite nei musei coreani.

La collaborazione con BTS e HYBE va letta in questa direzione. Il patrimonio non viene chiuso dentro una teca, ma trasformato in oggetto desiderabile. Una borsa, un accessorio, una spilla, un pattern, un prodotto di design diventano piccoli vettori culturali. Non sostituiscono l’opera originale, ma la fanno circolare in modo nuovo.

È la versione coreana di un’intuizione molto contemporanea: oggi il soft power passa anche da ciò che le persone comprano, indossano, fotografano, regalano e portano nella propria vita quotidiana.

Il museo non vive solo di stranieri

Un altro elemento interessante riguarda il pubblico internazionale. La crescita degli stranieri esiste ed è significativa, ma il National Museum of Korea non sembra raccontare se stesso principalmente attraverso quel dato. La sua forza, almeno oggi, non dipende solo dal turismo estero.

Secondo i dati riportati da The Art Newspaper, nel 2025 i visitatori internazionali sono stati circa 230mila, pari al 3,55 per cento del totale, superando per la prima volta la soglia dei 200mila. Nei primi cinque mesi del 2026 i visitatori stranieri sono aumentati ancora, arrivando a oltre 122mila, con una crescita di quasi il 58 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sono numeri importanti, ma raccontano anche un’altra cosa: questo museo è prima di tutto un luogo frequentato dai coreani.

Ed è forse proprio qui che sta la sua forza. La Korean Wave è diventata globale perché ha saputo parlare al mondo, ma continua a essere credibile perché nasce da un Paese che la propria cultura la consuma, la frequenta, la riconosce, la aggiorna. Il National Museum of Korea non è una vetrina costruita per gli stranieri. È una casa culturale che i coreani stanno tornando ad abitare in massa.

Gli Uffizi e la nuova diplomazia culturale tra Italia e Corea

La firma del memorandum d’intesa con le Gallerie degli Uffizi aggiunge un altro tassello a questa strategia. L’accordo, siglato a Firenze durante la visita istituzionale del presidente sudcoreano Lee Jae Myung in Italia, prevede collaborazione su scambi di collezioni, mostre, gestione e restauro, oltre allo sviluppo congiunto di programmi culturali.

Per un pubblico italiano, è forse uno dei passaggi più interessanti.

Da una parte c’è uno dei simboli assoluti del Rinascimento europeo. Dall’altra il museo nazionale di un Paese che fino a pochi anni fa molti occidentali leggevano quasi esclusivamente attraverso tecnologia, industria e pop culture. Il fatto che oggi queste due istituzioni dialoghino alla pari racconta quanto sia cambiato il peso culturale della Corea nel mondo.

Non si tratta più soltanto di portare idol in Europa, né di vendere serie televisive alle piattaforme globali. La Corea sta lavorando per posizionare il proprio patrimonio storico dentro il circuito alto delle istituzioni culturali internazionali. Musei, fondazioni, collezioni, mostre, restauri, scambi: il lessico è diverso, ma l’obiettivo è lo stesso della Korean Wave. Costruire presenza. Creare riconoscibilità. Trasformare la cultura in relazione diplomatica.

La Corea ha capito che il futuro non basta

Il National Museum of Korea racconta una verità che spesso sfugge quando si parla di Corea del Sud. Il Paese è diventato globale perché ha saputo immaginare il futuro prima di molti altri, ma ora sta cercando di rendere globale anche il proprio passato.

È una mossa intelligente, quasi necessaria. Perché nessuna onda culturale può restare forte se si limita alla superficie. A un certo punto, anche il fenomeno più potente deve chiedersi cosa rimarrà quando il trend sarà cambiato, quando l’algoritmo guarderà altrove, quando una nuova generazione cercherà altri suoni, altri volti, altre estetiche.

La risposta coreana sembra essere questa: resteranno le radici.

Resteranno i Bodhisattva pensierosi, immobili dentro una sala buia attraversata da bastoni di luce. Resterà la Moon Jar, con la sua forma imperfetta e la sua bellezza lunare. Resterà il suono profondo di una campana di Silla che, dopo 1.200 anni, può ancora entrare in un album ascoltato in tutto il mondo. Resterà un museo che non vuole essere il deposito del passato, ma una delle infrastrutture culturali del futuro.

Forse è questo il passaggio più importante della Korean Wave matura: smettere di essere solo presente continuo e cominciare a diventare memoria condivisa.

La Corea non sta scegliendo tra tradizione e modernità. Sta facendo qualcosa di molto più ambizioso. Sta insegnando al mondo che il soft power più forte non è quello che cancella il passato per sembrare nuovo, ma quello che riesce a farlo brillare di nuovo.