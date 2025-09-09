Miyake sbarca a Berlino durante l’Art Week

Fervono i preparativi per la quattordicesima edizione della Berlin Art Week. In calendario dal 10 al 14 settembre, la manifestazione coinvolgerà tutta la città tedesca con oltre 100 spazi, tra mostre, performance e progetti site specific. Tra gli appuntamenti da non perdere c’è Fly with Im Men, l’esposizione del marchio maschile costituito nel 2021 nel perimetro del Miyake Design Studio, che sarà inaugurata questa sera presso lo store Andreas Murkudis al civico 81 di Potsdamer strasse. On air per soli due giorni, l’esposizione riflette il concept già sperimentato lo scorso gennaio 2025 alla Paris Men’s Fashion Week: una volta presentata la collezione, la stessa diventa protagonista di una mostra aperta al pubblico con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra il pubblico. Del resto In men nasce come un progetto corale, che affonda le sue radici nell’etichetta im product, collezione di Issey Miyake che caratterizzò il menswear a partire dalla fine degli anni Settanta, ma che guarda al futuro attraverso nuove possibilità di design e realizzazione. Fedele alla filosofia a piece of cloth di Issey Mikaye, ossia la possibilità di creare capi d’abbigliamento da un singolo pezzo di tessuto, promuovendo l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, Im Men punta a ridefinire l’abbigliamento combinando design e ingegneria. In mostra, infatti, ci saranno diversi capi della collezione autunno/inverno 25/26, alcuni dei quali realizzati con tessuti originali, frutto della combinazione tra tecnologie avanzate e tecniche tradizionali di tessitura e tintura.