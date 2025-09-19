Milano Fashion&Jewels svela le novità di 660 espositori

A partire da questo fine settimana Milano torna capitale della moda. Da domani, infatti, sale il sipario sull’edizione autunnale di MFJ-Milano Fashion&Jewels, il salone specializzato nel segmento gioiello, accessori e abbigliamento. In scena fino a martedì 23 settembre, 660 espositori di cui 299 esteri, provenienti da 34 paesi e soprattutto da Cina, India, Spagna e Grecia. Nel dettaglio, la partecipazione estera è promossa dal supporto istituzionale, che ha favorito la sinergia con le associazioni locali come Enterpise Greece, Icex e Sebime dalla Spagna e Brazilian Gems and Jewellery Trade Association. L’edizione autunnale, che si sovrappone per una giornata con altri due appuntamenti chiave per la filiera fashion, ossia Lineapelle e Simac Tanning Tech, si preannuncia carica di novità a partire dal parterre: il 41% degli espositori, 270 marchi, è al suo debutto al salone. Suddiviso in due padiglioni, Jewellery e Fashion Accessories&Apparel, l’appuntamento si snoda attraverso sezioni specializzate come MFJ Delivery per la consegna immediata, ReadyToShow at MFJ per il private label e TheOneMilano con la China National Government Association per rafforzare il dialogo tra moda italiana e mercati asiatici. Non solo, tra gli appuntamenti da non perdere c’è l’area Design Directions, realizzata con il POLI.design del Politecnico di Milano con la curatela di Alba Cappellieri, che svela le nuove tendenze, Streetuals e Senscape, attraverso installazioni immersive e analisi predittive.