Milano Fashion Week, svelati i vincitori dei Black Carpet Awards

Appuntamento al Teatro Manzoni, ieri sera, per la terza edizione dei Black Carpet Awards. La manifestazione, promossa da Afro Fashion Association con il patrocinio Comune di Milano e con il supporto di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana, celebra i leader del cambiamento, personalità di ogni origine e formazione, che si sono distinte per un impegno concreto nella promozione della diversità, dell’inclusione e dell’equità all’interno dell’industria creativa. “In un mondo che spesso innalza muri invece di abbatterli, i Black Carpet Awards vogliono ricordarci che esistono voci capaci di unire invece di dividere, ma soprattutto che la rappresentanza genera accesso”, ha spiegato, Michelle Francine Ngonmo, fondatrice e Ceo di Afro Fashion Association, che nel 2025 compie 10 anni di attività, “Abbiamo creato l’Afro Fashion Association e i Black Carpet Awards per dare visibilità a chi troppo a lungo è rimasto invisibile, offrendo un palco a chi chiede soltanto di essere ascoltato. Oggi, più che mai, è fondamentale costruire invece di distruggere, celebrare le differenze e trasformarle in forza collettiva”. Nel corso della serata, dunque, sono stati annunciati i dieci vincitori, selezionati tra ventidue finalisti, delle cinque categorie di premi dei Leader of Change, ossia Culture, Creativity, Community, Enterpreneurship e Legacy. Nel dettaglio, il One-Time Award è stato dedicato alla memoria di Koyo Kouoh, curatrice della Biennale Arte di Venezia recentemente scomparsa. L’attesa madrina, la top model Naomi Campbell, si è mostrata in video, mentre a condurre l’evento è stata chiamata Tamu McPherson, creativa e chief di All the Pretty Birds Official, fondatrice di Shoe up for Justice e ambasciatrice della Responsabilità Sociale d’Impresa di Bulgari.