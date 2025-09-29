Milano Fashion Week: le donne più belle dentro (e fuori) le passerelle milanesi

Dalle top model alle star internazionali, la Milano Fashion Week celebra la bellezza femminile tra sfilate, front row e strade della città, dove stile e glamour si incontrano dentro e fuori le passerelle.



Cala il sipario su questa edizione della Milano Fashion Week. Le passerelle hanno raccontato visioni creative e tendenze che presto abiteranno le strade del mondo, ma a catalizzare i riflettori non sono stati solo gli abiti. In prima fila, le celebrities hanno trasformato lo spazio delle sfilate in un palcoscenico parallelo, dove stile personale, carisma e notorietà dialogano con le collezioni in passerella.

Attrici, cantanti, icone digitali e volti dello sport hanno definito un mosaico di presenze che, tra look studiati e apparizioni inattese, hanno contribuito a scrivere un capitolo imprescindibile della settimana della moda milanese.