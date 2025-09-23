Milano Fashion Week, con Fashion Hub promuove le nuove generazioni di stilisti

Tra gli appuntamenti da non perdere di questa fashion week milanese, c’è la nuova edizione di Fashion Hub, il contenitore di giovani talenti presentato da CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia ICE. Allestito negli spazi di Palazzo Giureconsulti, Fashion Hub sarà inaugurato questa mattina alle ore 13 e fino a domenica 28 settembre, racconterà, al pubblico di addetti ai lavori e no, la nuova generazione della creatività. Che immagina e realizza sulla base dei valori chiave di CNMI, ossia sperimentazione, artigianalità, sostenibilità, inclusione e formazione. Cuore del Fashion Hub di questa stagione sono i due progetti Future Threads: Italy’s New Wave e New Gen, New Ethos. Curati da Sara Sozzani Maino, CNMI International New Talent and Brands Ambassador, i due percorsi corrono paralleli per disegnare il perimetro dello stile domani. E se Future Threads: Italy’s New Wave guarda ai creativi italiani che stanno ridefinendo l’essenza del Made in Italy con i marchi Durazzi Milano, Federico Cina, Francesco Murano, Institution, Magliano e Nicolo Pasqualetti; New Gen, New Ethos, amplia il raggio d’azione, includendo oltre alla moda anche il design con i progetti firmati da Cascinelli, Chelsea Jean Lamm, Liwen Liang, Cute-Sant, Kathiana Saincy Couture, Zineb Hazim e Victor Weinsanto.