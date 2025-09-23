Milano Fashion Week, con Fashion Hub promuove le nuove generazioni di stilisti

martedì 23 settembre 2025

Barbara Rodeschini
In scena i percorsi Future Threads: Italy’s New Wave con l’avanguardia Made in Italy e New Gen, New Ethos, che indaga i valori della moda e della cultura.

Tra gli appuntamenti da non perdere di questa fashion week milanese, c’è la nuova edizione di Fashion Hub, il contenitore di giovani talenti presentato da CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia ICE. Allestito negli spazi di Palazzo Giureconsulti, Fashion Hub sarà inaugurato questa mattina alle ore 13 e fino a domenica 28 settembre, racconterà, al pubblico di addetti ai lavori e no, la nuova generazione della creatività. Che immagina e realizza sulla base dei valori chiave di CNMI, ossia sperimentazione, artigianalità, sostenibilità, inclusione e formazione. Cuore del Fashion Hub di questa stagione sono i due progetti Future Threads: Italy’s New Wave e New Gen, New Ethos. Curati da Sara Sozzani Maino, CNMI International New Talent and Brands Ambassador, i due percorsi corrono paralleli per disegnare il perimetro dello stile domani. E se Future Threads: Italy’s New Wave guarda ai creativi italiani che stanno ridefinendo l’essenza del Made in Italy con i marchi Durazzi Milano, Federico Cina, Francesco Murano, Institution, Magliano e Nicolo Pasqualetti; New Gen, New Ethos, amplia il raggio d’azione, includendo oltre alla moda anche il design con i progetti firmati da Cascinelli, Chelsea Jean Lamm, Liwen Liang, Cute-Sant, Kathiana Saincy Couture, Zineb Hazim e Victor Weinsanto.

