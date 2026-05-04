Met Gala 2026, tra arte e polemiche: il tema, gli ospiti e la presenza “scomoda” dei coniugi Bezos

Il tema guarda all’arte, ma è il potere a rubare la scena: tra guest list blindata e sponsor ingombranti, il Met Gala 2026 si prepara a essere tanto spettacolare quanto discusso.

Torna l’evento più atteso dalla moda globale, e no non si tratta de Il Diavolo Veste Prada 3. Il Met Gala 2026, in scena il 4 maggio al Metropolitan Museum of Art di New York, riporta sotto i riflettori quella che è ormai molto più di una raccolta fondi.

Il tema del Met Gala 2026

Per questa edizione, il Costume Institute sceglie un titolo che suona quasi programmatico, Costume Art. Il punto di partenza è il corpo vestito, osservato come superficie artistica, luogo di stratificazione tra estetica, identità e rappresentazione. Non si tratta solo di abiti storici o haute couture, ma di una riflessione più ampia che attraversa epoche e linguaggi visivi, dalla scultura classica alle avanguardie contemporanee.

Il dress code, “Fashion Is Art”, è volutamente aperto e quasi teorico. Il risultato atteso è un red carpet meno narrativo e più concettuale, dove il riferimento non è tanto il costume quanto l’opera. Ci si aspetta così un uso più marcato di silhouette scultoree, materiali non convenzionali e citazioni esplicite dal mondo dell’arte.

Beyoncé, host della serata con Anna Wintour (e Lauren Sànchez)

A guidare la serata resta, come sempre, Anna Wintour, presenza immutabile e regista silenziosa dell’intero sistema Met. Accanto a lei, tre co-chair che raccontano bene la natura trasversale dell’evento. Beyoncé porta con sé il peso della cultura pop globale, Nicole Kidman rappresenta il legame con il cinema e la tradizione hollywoodiana, mentre Venus Williams introduce ancora una volta lo sport come territorio estetico e narrativo.

Accanto agli host ufficiali, il ruolo dei patron è sempre più visibile. Jeff Bezos e Lauren Sánchez figurano tra i principali sostenitori della serata, contribuendo a rafforzare quel legame, non sempre privo di tensioni, tra moda e grandi capitali.

Gli invitati al Met Gala 2026

Come ogni anno, la lista degli invitati resta blindata, ma le anticipazioni delineano già alcune traiettorie. Tra i nomi più attesi ci sono Kim Kardashian, presenza ormai strutturale del Met contemporaneo, e Hailey Bieber, sempre più centrale nel racconto moda-social.

Si parla anche di un possibile ritorno di Rihanna, vera regina non ufficiale del Met, insieme a Lady Gaga e Harry Styles, tre figure che negli anni hanno ridefinito il concetto stesso di “look da gala”. Accanto ai grandi nomi, cresce l’attenzione verso artisti, designer emergenti e figure ibride, difficili da collocare in una sola categoria. È qui che il Met continua a rinnovarsi, più che nelle star già consolidate.

L’assenza di Zendaya e il no dei politici contro Bezos

Se le presenze costruiscono il racconto, le assenze lo amplificano. La più significativa è quella di Zendaya, negli ultimi anni tra le interpreti più sofisticate del tema Met. La sua mancata partecipazione, legata a impegni cinematografici, interrompe una sequenza di apparizioni che avevano contribuito a riportare il costume verso una dimensione più narrativa e filologica.

Non è l’unica defezione. Alcune figure politiche e istituzionali avrebbero scelto di non partecipare, alimentando un dibattito sempre più presente sull’equilibrio tra cultura, sponsorizzazioni e rappresentazione pubblica.