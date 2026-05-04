Lipsia, auto sulla folla in pieno centro: due morti e decine di feriti, arrestato il conducente

A Lipsia un’auto ha investito i pedoni nella zona centrale di Grimmaische Strasse: due morti, circa venti feriti e conducente arrestato

Il centro di Lipsia si è trasformato in pochi istanti in una scena di panico, sirene e corpi a terra. Un’auto ha investito diversi pedoni nella zona centrale della città tedesca, provocando due morti e almeno una ventina di feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. Il conducente è stato arrestato dalla polizia, mentre il movente e la dinamica esatta restano ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 maggio 2026, nella zona di Grimmaische Strasse, una delle arterie pedonali più frequentate del centro cittadino, non lontano da Augustusplatz e dalla piazza del mercato. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe imboccato l’area pedonale ad alta velocità, travolgendo le persone presenti lungo il percorso.

La corsa nella zona pedonale

Il veicolo coinvolto sarebbe una Volkswagen SUV, descritta da diverse fonti come una Taigo grigia o argentata, ora sotto esame da parte degli inquirenti. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, l’auto avrebbe percorso alcune centinaia di metri nella zona pedonale prima di fermarsi. Alcuni testimoni hanno parlato di una scena confusa e violenta, con l’auto danneggiata e persone soccorse a terra.

Il capo dei vigili del fuoco di Lipsia, Axel Schuh, ha confermato che tra i feriti ci sarebbero almeno due persone in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, squadre di soccorso e unità di crisi per assistere feriti e testimoni.

Il sindaco: «Siamo devastati»

A confermare il bilancio più pesante è stato il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, che ha parlato di due vittime e dell’arresto della persona alla guida. «Siamo devastati», ha dichiarato il primo cittadino, esprimendo solidarietà alle famiglie delle vittime e rimandando alle indagini della polizia e della procura per chiarire cosa sia accaduto davvero.

Al momento, le autorità non hanno indicato ufficialmente il movente. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il conducente avrebbe mostrato segni di instabilità al momento dell’arresto, ma si tratta di un elemento ancora da verificare nell’ambito dell’indagine. La polizia, per ora, mantiene il massimo riserbo sulle circostanze dell’accaduto.

La Germania e l’incubo degli attacchi con veicoli

La tragedia di Lipsia riapre inevitabilmente una ferita che in Germania non si è mai del tutto rimarginata: quella degli attacchi con veicoli lanciati contro la folla. Negli ultimi anni il Paese ha già vissuto episodi drammatici, dal mercatino di Natale di Berlino del 2016 fino ad altri casi più recenti che hanno colpito città e luoghi simbolici della vita pubblica tedesca.

Per ora, però, Lipsia resta soprattutto il luogo di una domanda sospesa. È stato un gesto deliberato? Un attacco? Un atto isolato? Un crollo individuale trasformato in tragedia collettiva? La risposta dovrà arrivare dagli investigatori. Quello che è certo è che, nel cuore di una città ordinata e viva, la normalità è stata spezzata da una corsa folle lunga pochi minuti e destinata a lasciare un segno molto più duraturo.