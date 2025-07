Luisa Beccaria protagonista di Beautiful

Sullo sfondo Napoli e la bellezza insuperabile di Capri e in primo piano lo stile. La prossima stagione di Beautiful, la leggendaria soap opera americana ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, si preannuncia ricca di glamour. Saranno infatti trasmessi nel 2026 gli episodi che vedono la stilista Luisa Beccaria unirsi al cast, composto tra gli altri da Katherine Kelly Lang alias Brooke Logan e John McCook nei panni di Eric Forrester. Al centro della narrazione una sfilata per raccontare il sogno italiano all’interno della saga americana. Oltre alla stilista, parteciperanno alle riprese anche le sue due figlie, Lucilla e Luna, che interpretano sé stesse– proprio come accade nella vita reale nel backstage degli show. “Siamo onorati di essere stati scelti per rappresentare lo spirito di Capri, dove è situata una delle nostre boutique”, ha spiegato Beccaria, e di portare nel mondo un’immagine di eleganza italiana e sogno mediterraneo”.