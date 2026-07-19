Louis Vuitton torna in corsa: sulle Dolomiti sfilano le auto d’epoca più belle del mondo

Parla di legami con la tradizione, di orgoglio, di ottimismo insito nel Dna del brand, Pietro Beccari, ceo di Louis Vuitton e LVMH Fashion Group, mentre annuncia il ritorno della maison nel mondo delle auto d’epoca e delle competizioni Classic Run. «Il viaggio e il legame con le auto fanno parte della storia Louis Vuitton e credo che raccontino bene delle radici del marchio. Basti pensare che le prime auto avevano come contenitore della ruota di scorta un baule Vuitton» ricorda Beccari.

Così a distanza di 14 anni dall’ultima Serenissima Run del 2012, dal 2 al 4 settembre partirà la Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026: una due giorni da sogno con le auto storiche tra le più belle al mondo, lungo un percorso che si snoda da Villa Pisani, a Pra, rimessa a nuovo con il contributo della maison, fino all’ippodromo di Monza, attraverso le Dolomiti. Cene esclusive, pic-nic in baite meravigliose, visite a musei, gipsoteche, un giro sulla pista della Formula1 e per i vincitori, un trofeo realizzato da Venini e custodito in un baule LV.

Come ricorda Beccari, citando un claim della maison: «La Vittoria viaggia in Vuitton», e poi aggiunge: «Io non ho ancora smesso di mettere il paletto più avanti. Forse la vittoria per me sarà aprire nel 2027 sugli Champs-Élysées il più straordinario palazzo che il lusso abbia mai creato».