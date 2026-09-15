Lineapelle e SIMAC: il cuore della pelle a Milano

Entra nel vivo la stagione delle fiere moda a Milano. Dopo l’esordio nel fine settimana di MICAM Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL e TheOneMilano, oggi sale il sipario sulla filiera della conceria con le nuove edizioni di Lineapelle e SIMAC Tanning Tech con oltre 1300 espositori. Nel dettaglio, Lineapelle è la manifestazione internazionale dedicata ai settori della pelle, degli accessori e delle componenti per calzature, abbigliamento, arredamento e pelletteria con le proposte per l’autunno/inverno 27/28, mentre SIMAC Tanning Tech è l’evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria. Appuntamenti di riferimento per l’industria della moda, i saloni più tecnici della fashion week, sono un’opportunità per guardare alle nuove opportunità di business, ma anche alle influenze culturali che determineranno lo stile. In questa direzione, il salone della pelle, prende parte anche alla prossima fashion week organizzando la decima edizione di Lineapelle Designers Edition: dal 22 al 25 settembre quattordici stilisti, tra cui Simon Cracker, Florania e Yezael by Angelo Cruciani, presenteranno le loro nuove collezioni ad addetti e lavori e pubblico tra gli spazi del Leather Fashion Hub e lo Spazio Lineapelle in piazza Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Non solo, grazie alla collaborazione con lo specialty store DAAD Dantone, alcuni capi saranno disponibili in boutique – in via Santo Spirito 24A- per una settimana ad ottobre. Non solo, anche a Fiera Milano Rho a partire da Positivity Cabin. 30 seconds of positivity, l’installazione di Andrea Bianconi per GSC Group con la collaborazione di Casa Testori. Allestita nella Hall 18 (stand C36–C44 / D35–D43) l’esperienza immersiva, dopo SIMAC Tanning Tech e Lineapelle, raggiungerà, dal 25 al 27 settembre, il Lungolago di Salò, in collaborazione con MUSA – Museo di Salò e ad ottobre il MuDAC – Museo delle Arti Carrara, in occasione della Giornata del Contemporaneo.