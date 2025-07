L’estate della moda

Maison e brand fanno a gara per conquistare i lidi più chic del Mediterraneo nel segno della customizzazione: dalle sdraio alle tavole da Sup, tutto è griffato.

Baleari, Costa Azzurra, Versilia, Sardegna e Lampedusa. Quest’estate tutto parla di Mediterraneo e di stile con i numerosi take-over che i principali marchi del lusso hanno progettato per offrire un’esperienza senza precedenti.

Dopo il successo della scorsa stagione estiva, Paul & Shark torna a Formentera nel cuore Es Pujols. La destinazione è Juvai, molto più di un ristorante, un punto d’incontro dove la creatività è regina. Qui, ogni dettaglio dai complementi di cotone al legno chiaro, dal ristorante al dehor sul mare parla di Paul & Shark e di bellezza in un contesto dove natura la natura regna sovrana.

Dolce & Gabbana

Si aggiungono due nuove tappe al tour estivo di Dolce & Gabbbana. Dopo il take-over del Clap di Ibiza, di Casa Amor a Saint Tropez, del San Domenico Palace Taormina e del Le Carillon di Portofino, il tandem creativo sbarca per la prima volta al Twiga di Forte dei Marmi e prosegue la collaborazione anche con il Cala di Volpe – a Luxury Collection Hotel in Costa Smeralda. E se in toscana è protagonista la stampa Banano che decora la zona spiaggia, il ristorante vista mare e il pop-up store Dolce&Gabbana in cui è disponibile una speciale collezione realizzata appositamente per il Twiga; in Sardegna è la stampa Carretto Siciliano, che caratterizza gli spazi, il popup store e anche l’iconico Atrium Bar.

Longchamp

Debutta in Versilia anche Longchamp che fino a settembre sarò al Bagno Felice 1. Per l’occasione il marchio francese ha scelto si suo colore distintivo, il verde, per un take-over completo, che va dalle cabine al pontile passando per gli accessori come ombrelloni, tavoli da backgammon e anche le chiavi personalizzate. Non solo, a firmare l’estate di Longcham anche un’esclusiva borsa Le Pliage®con limited edition Le Pliage® Monde Forte dei Marmi disponibile presso la boutique del brand, a due passi dalla spiaggia, in via Giovanni Montauti 8 a Forte dei Marmi.

Gant

Fino ad ottobre Gant firma il take-over de La Plage Blanche dello Château de Théoule sul litorale di Théoule-sur-Mer. Un tempo fabbrica di saponi e poi residenza di un lord scozzese, il castello de Théoule, affacciato sulla baia di Cannes, accoglie l’estetica del marchio americano, fondendola con l’atmosfera distintiva della Costa Azzurra. Un’esperienza curata nei minimi dettagli, dalla biblioteca selezionata ai giochi da spiaggia, dai capie agli accessori in edizione limitata, tutto racconta un’estate indimenticabile.

Vespa

Dopo l’esordio a Paraggi, il Beach Club di Vespa conquista le coste incontaminate di Is Molas, vicino a Pula, in Sardegna. Tra la sabbia bianca e l’acqua cristallina, la spiaggia privata con soli 40 posti si trasforma nell’ottica del lifestyle Vespa che avvolge la zona lounge e l’area lettini con ombrelloni, cuscini, teli mare e Stand-up-Paddle customizzati, il tutto targato Vespa.

Roberto Cavalli

Doppio appuntamento con Roberto Cavalli, che porta l’immaginifico creativo di Fausto Puglisi contemporaneamente al The Unexpected Ibiza Hotel e all’Annex Beach di Cannes. Così nel cuore di Playa en Bossa la stampa Ray of Sea affiancata al logo Mirror Snake si fonde con gli stilemi del rinnovato hotel tingendo lettini, teli mare, cuscini, ombrelloni e anche la Jacuzzi privata sulla terrazza VIP. In Costa Azzurra prosegue la collaborazione iniziata con il Festival del Cinema di Cannes 2025: qui la stampa Zebra Stripes si unisce alla stampa Ray of Sea per divani, cuscini, teli mare, lettini e tableware.

El Mosaico del Sol

Una pousada nel cuore del Mediterraneo. Si trova a Lampedusa, El Mosaico del Sol, il progetto di ospitalità diffusa di Renato Righi, erede della dinastia tessile carpigiana che diede vita a Dino Erre e al leggendario claim La camicia coi baffi , scelta, tra gli altri, anche da Maurizio Costanzo. Il resort Nato nel 2003 dopo un lungo viaggio del titolare tra gli Usa e il Messico, il resort, rispecchia l’insieme delle esperienze di Righi nella struttura e nei colori degli spazi realizzati dagli architetti Alessandro Mantia e Amleto Di Leo.