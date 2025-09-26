Le campagne pubblicitarie moda Lei & Lui più belle dell’Autunno Inverno 2025

Gioco di squadra per abbigliamento e accessori, che si affidano a fotografi di grido per immortalare le novità maschili e femminili della stagione fredda

Una narrazione unica, per raccontare lo stile uomo e donna. È il filo conduttore che unisce l’e-building Ferrari di Maranello alla Villa Santo Sospir di Jean Cocteau in Costa Azzurra; Casa Dinosauro a Baratti alle atmosfere neutre scelte da Giorgio Armani, Borsalino e Falconeri con il tandem hollywoodiano, Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham. L’Adv dell’Autunno Inverno si affida al linguaggio di coppia, per comporre il nuovo dizionario dello stile.

Giorgio Armani

“Ne sono convinto, la semplicità è forza. Semplice non è mai il punto di partenza, ma sempre il punto d’arrivo” è una delle frasi più celebri di Giorgio Armani. Coerente la nuova campagna pubblicitaria Autunno Inverno 2025, che trasmette lo stile, essenziale e mai gridato della Maison, in un ambiente quasi clinico, dove non ci sono altri elementi scenici oltre alla luce. Qui, il fotografo francese Karim Sadli, ha immortalato la collezione di stagione in bianco e nero. Protagonisti degli scatti i modelli Liu Wen, Edie Campbell, Samuel Elie, Simon Nessman e Clement Chabernaud.

Borsalino

Più che un accessorio, uno statement. È Borsalino, lo storico cappellificio di Alessandria, ribadisce il suo carattere distintivo, affidandosi all’obiettivo di Pablo di Prima con la direzione artistica di Agata Belcen. Il risultato è nitido, il cappello è il portavoce dell’identità di chi lo indossa. Ad interpretare le novità di stagione, dai modelli più classici in feltro di lana rivisitati con fodere a contrasto a quelli più audaci con dettagli in denim, i modelli Nyaboth @TheClaw, Noah @MonsterMgmt ed Erika @WaveMgmt

Etro

Si chiama Magma – Futuro primordiale, è la nuova campagna Autunno Inverno 2025 di Etro. Ambientato a Casa Dinosauro, l’edificio residenziale progettato da Vittorio Giorgini all’inizio degli anni Sessanta a Baratti che è passato alla storia come il primo esempio al mondo di architettura realizzata in membrana isoelastica di rete e cemento, il servizio fotografico è firmato da Louise & Maria Thornfeldt, che hanno scelto di esaltare il lato primordiale della collezione, scegliendo come protagonisti Ansley Gulielmi, Luma Vittoria e Adamu Bulus

Falconeri

Secondo capitolo per Falconeri insieme alla modella Rosie Huntington-Whiteley e all’attore Jason Statham. I due, coppia nella vita reale, interpretano il Cashmere Ultrafine e il Cashmere Ultrasoft di Falconeri in una dimensione intima e personale. A fissare su pellicola la quiete e l’essenzialità del ménage familiare è il fotografo australiano Lachlan Bailey con lo styling di Geraldine Saglio.

Ferrari

Umano e meccanico insieme per la nuova campagna pubblicitaria di Ferrari. Scattato da Robin Galiegue nell’e-building Ferrari di Maranello, il servizio fotografico trasporta in immagine la visione del direttore creativo, Rocco Iannone, che concepisce l’ingegneria dell’immagine Ferrari come un processo fluido in continuo divenire. Davanti all’obiettivo, la Testa Rossa, bianca anch’essa, modello Ferrari che ha segnato l’immaginario collettivo, accanto ai modelli Jeanne Cadieu, Elisabetta Dessy, Annemary Aderibigbe, Fernando Lindez, Badhiel Lony, Nyang Meng, Yu Qi.

Loro Piana

“La magnetica Villa Santo Sospir, con il suo unico patrimonio artistico, è stata la location ideale per realizzare la campagna Autunno/Inverno 2025-2026 di Loro Piana”, ha spiegato il fotografo Mario Sorrenti, “Le pareti decorate della villa hanno esaltato alla perfezione una collezione ricca di richiami pittorici ai paesaggi di tutto il mondo. Ne è emersa un’eleganza vivace e naturale, un fluire organico di forme, colori e texture che trasmette una sofisticatezza profonda e al tempo stesso spontanea”. Protagonisti del servizio, i modelli Alix Bouthors @ApparenceAgency, Leon Dame @VivaLondon, Long Li @BONModelManagement, Awar Odhiang @ ModeModelsInternational, Binx Walton @NextModels, con la direzione creativa di Atelier Franck Durand e lo styling di Aleksandra Woroniecka