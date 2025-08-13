La nuova frontiera dell’ospitalità di lusso

La moda ama l’estate. Da long Island alla Versilia, dai boschi dei cantoni svizzeri alle montagne della Val Gardena, le destinazioni più esclusive si trasformano attraverso lo sguardo creativo della contemporaneità. Così Dolce & Gabbana proseguono il loro tour estivo facendo tappa al Gurney’s Montauk Resort & Seawater Spa, negli Hamptons in Usa e Lacoste customizza il tennis court dell’esclusivo Dolder Grand di Zurigo. Non solo, Vespa porta la sua experience a 2410 metri di altitudine alla Baita Sofie di Ortisei, nel cuore delle Dolomiti e la riviera toscana si conferma destinazione prediletta del bel mondo fashion con Faliero Sarti che impreziosisce con i suoi teli il leggendario Bagno Piero di Forte dei Marmi mentre The Bridge fino al 31 ottobre è protagonista dello stabilimento Palmo Mare sul lungomare dei Ronchi.