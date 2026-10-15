La nuova età dell’oro della moda pugliese a Milano

Tra le novità più interessanti dell’ultima fashion week, c’è la nuova scena pugliese, che unisce tradizione sartoriale a una visione cosmopolita. Distretto famoso per la lavorazione del tessile e della calzatura, il Salento vanta una lunga tradizione di designer e imprese che hanno fatto dell’eleganza la loro cifra distintiva, basti pensare a Tagliatore della famiglia Lerario o a CoSTUME NATIONAL dei fratelli Capasa. In questo territorio, nasce CGM Atelier Del Borgo. Sotto la direzione creativa di Chiara Giulia Micoccio, il progetto di Spongano trae ispirazione dalla dimora storica seicentesca Borgo Filograna e porta la filiera manifatturiera pugliese sotto i riflettori internazionali. La collezione primavera/estate 2027, infatti, valorizza il patrimonio tradizionale, dalla scelta dei filati all’utilizzo di tecniche antiche come uncinetto, merletto e chiacchierino. Con Trame In Movimento, questo il titolo della collezione, Micoccio valorizza la manifattura Made in Puglia rispettandone il Dna, ma dandole una visione contemporanea. Cinque le capsule che la compongono: Terre Arse con i colori caldi della terra e della vegetazione mediterranea; Calce Viva, che rilegge la luminosità della calce e delle architetture del Sud, con camicioni e completi in puro lino garzato nelle sfumature dell’avorio, dell’écru e dei neutri, impreziositi da inserti all’uncinetto; La Vesta, che traduce la tradizione delle antiche tuniche pugliesi in silhouette fluide, tagli geometrici; Meridiana, dove le geometrie degli antichi orologi solari diventano il motivo di tessuti realizzati a telaio e poi Pietra con le proposte cerimonia, che fondono sartoria e inserti tridimensionali all’uncinetto. Trame In Movimento non è l’unica espressione della moda salentina, a Milano. Durante la fashion week ha sfilato, infatti, anche Gianni Calignano. Lo stilista, che lo scorso anno è stato tra i protagonisti, insieme a Roberto Capucci e Gianfranco Ferrè, della mostra Roberto Miglietta: Trame di Ferro e Memoria, ha presentato la nuova proposta estiva come special guest della X° edizione del Milano Fashion Show di Steven G. Torrisi. Tra gli ospiti Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, rispettivamente etoile e primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.