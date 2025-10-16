Kolsquare, ecco i marchi più menzionati su Instagram

Riflettori puntati su Instagram e sull’abilità di essere menzionati dei brand del mondo fashion. A fotografare la situazione è la francese Kolsquare, la soluzione di influencer marketing leader in Europa. La ricerca, basata sull’analisi dei dati di oltre un milione di influencer con più di 5mila follower su Instagram, ha valutato l’EMV- Earned Media Value, che si ottiene confrontando l’engagement totale di un marchio, comprensivo di like, commenti, condivisioni, e il costo del relativo engagement. Questo indicatore, infatti, permette di quantificare il ritorno sull’investimento dell’influencer marketing ed è fondamentale per valutare l’effettiva efficacia di un’attivazione sui social media. Kolsquare ha preso in esame l’Europa e poi, nel dettaglio, Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Danimarca, nei primi sei mesi dell’anno. I risultati decretano la netta vittoria di fast fashion e sportswear sul lusso. A livello europeo, infatti, i marchi moda con la migliore performance sono Zara, Shein ed H&M e per trovare una maison blasonata bisogna scendere fino al settimo posto, occupato da Louis Vuitton; all’undicesimo Dior Couture e al tredicesimo Chanel. Guardano lo spaccato italiano, la situazione non è poi tanto diversa. Nella classifica generale italiana, infatti, al primo posto troviamo Shein official, al secondo Shein Italia, al terzo Zara e al quarto Nike. Nel dettaglio, il colosso ultra-fashion cinese, mette segno 36,5 milioni di euro solo con la pagina globale, mentre quella italiana segue a poca distanza con 35,3 milioni di euro. Zara si conferma terza forza del mercato con 11,3 milioni di euro, sostenuta da oltre 6.500 contenuti e 1.875 creatori, quando su base europea è il marchio più efficace con un indice di oltre 171 milioni di euro e oltre 96mila contenuti. Per vedere un marchio del segmento lusso, in Italia bisogna spostarsi alla quinta posizione, con Dolce & Gabbana, Gucci, Dior e Louis Vuitton, che, va da sé, risultato i migliori nella sezione dedicata al lusso. Kolsquare ha poi spostato l’attenzione sul comparto gioielli e orologi e su intimo e swimwear. A guidare i risultati del mondo dei preziosi nel nostro paese sono APM Monaco 5 milioni di euro di EMV e quasi 4.000 Contenuti; Amabile Jewels che scende di una postazione e poi Pandora con 1,15 M€. Nel perimetro di lingerie e costumi da bagno, il podio è tutto italiano. Al primo posto, infatti, si posiziona Calzedonia con 5,5 milioni di EMV e oltre 2.000 contenuti pubblicati da 872 creatori, seguito da Tezenis sempre del gruppo Oniverse e poi Yamamay del Gruppo Pianoforte Holding, che mantiene la posizione della scorsa edizione del report con 2,1 milioni di euro di EMV e più di 1.200 contenuti.