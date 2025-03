Kep Italia, ecco le nuove collezioni per il 2025

Tecnologico, innovativo e terribilmente cool. Ma soprattutto anticonvenzionale. Un casco può avere tutte queste caratteristiche? Guardando la nuova collezione di KEP Italia non ci sono dubbi: la risposta è affermativa. L’azienda, leader a livello mondiale, ha lanciato l’ultima collezione di caschi da equitazione e multisport. Un mix vincente di attenzione alla sicurezza e alta artigianalità italiana, in grado di accontentare anche i clienti più esigenti. Insomma, quali soprese dobbiamo attenderci? Tra i nuovi arrivi spicca la linea Luminor, che garantirà quel tocco di glamour in più. Ma non finisce qua. Il modello Milano Velvet Shining si presenta con un velluto scintillante declinato in quattro colorazioni diverse: nero, blu, marrone e verde. L’azienda KEP si è sempre contraddistinta per i materiali 100% made in Italy e per la continua ricerca dell’eleganza. Una sintesi raggiunta nel casco Nebula, dove il camoscio si sposa con i cristalli Swaroski. E per i più indecisi, niente paura. Grazie al nuovo configuratore online sarà possibile scegliere tra una gamma infinita di modelli fino a 12mila combinazioni possibili. Insomma, KEP pensa a tutti. Un virtuoso esempio di eccellenza direttamente dal Belpaese.