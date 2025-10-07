Helen Mirren firma i testi del nuovo libro di Uli Weber

In libreria per Electa l’ultima fatica creativa di Uli Weber, il Mezzogiorno. Il fotografo che ha fatto del ritratto la sua cifra distintiva, davanti al suo obiettivo celeb come Kylie Minogue, Hugh Grant, Daniel Radcliffe e Jeremy Irons, ma anche gli architetti Achille Castiglioni e Oscar Niemeyer per citarne solo alcuni, porta la sua inquadratura in Italia, dove tra Sicilia, Sardegna, Puglia e Abruzzo cattura l’essenza di un territorio antico e futuro insieme. “Questo libro vuole essere il mio omaggio all’Italia, Paese che amo e in cui vivo per buona parte dell’anno, e in particolare a quel Mezzogiorno che mi ha fatto innamorare 20 anni fa quando ho comprato la mia casa pugliese dove tutt’ora risiedo nella stagione estiva”, ha spiegato Weber, “Un Sud al cui fascino concorrono egualmente pregi e difetti, l’armonia assoluta di alcuni scorci e altresì la totale disarmonia di altri, in un contrasto che a mio modo di vedere ne caratterizza l’Unicità. Attraverso le migliaia di chilometri percorse, ho cercato di cogliere con la mia macchina fotografica un Mezzogiorno inedito, e al contempo familiare, in cui ciascuno di noi ritrova tracce di esperienze personali, o visioni inconsuete di posti conosciuti”. Un’angolatura inedita, che il reporter tedesco ha voluto condividere con due compagni di avventura speciali: l’attrice premio Oscar Helen Mirren, che risiede in Puglia e da tempo, è impegnata con l’associazione Save the Olives, e lo storico e critico della fotografia, Denis Curti, che hanno firmato i testi del volume. “Credo che nessuno possa dimenticare il primo incontro con i monumentali alberi secolari della Puglia. La loro presenza è travolgente. La loro forza immobile nasce dal movimento costante di centinaia, a volte migliaia di anni. Le loro intricate forme scultoree, opera della terra, del vento, del sole, della pioggia e delle mani dell’uomo che si è preso cura di loro nel corso dei secoli, fanno di ciascuno di essi un individuo, una testimonianza del legame tra uomo e natura. E ora questi testimoni della nostra storia sono sotto una terribile minaccia”, ha sottolineato Mirren, “Un batterio chiamato Xylella si sta diffondendo da circa dieci anni: partito da un piccolo angolo della punta più meridionale della Puglia, prosegue la sua marcia distruggendo tutti gli ulivi sul suo cammino, giovani e antichi. Dobbiamo fare appello alla nostra grande immaginazione umana, alle nostre conoscenze e alla nostra esperienza per salvare questo patrimonio. Il mio sentito ringraziamento a Uli Weber, il cui straordinario libro cattura il fascino dell’Italia meridionale attraverso le sue fotografie, portando ulteriore attenzione internazionale alla piaga degli ulivi del Salento”.