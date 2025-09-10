Gruppo Armani, confermato il regolare svolgimento delle sfilate a Milano

Show must go on. Il Gruppo Armani, con una nota diffusa poco fa, ha confermato il regolare svolgimento delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani, previste rispettivamente il 25 e il 28 settembre, che porteranno in passerella le ultime collezioni disegnate dallo stilista, mancato la settimana scorsa. Invariato anche il programma celebrativo per i 50 anni di carriera con l’apertura al pubblico della mostra presso la Pinacoteca di Brera. “Il regolare svolgimento delle sfilate e l’apertura della mostra”, si legge nel comunicato diffuso, “alla cui realizzazione Giorgio Armani ha lavorato fino alla fine, testimoniano la volontà dell’azienda di proseguire nel segno dell’impegno, del rispetto e dell’attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il Signor Armani e che lui stesso ha trasmesso a tutti i suoi collaboratori nel corso degli anni”.