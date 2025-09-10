mercoledì 10 settembre 2025

Gruppo Armani, confermato il regolare svolgimento delle sfilate a Milano

Gruppo Armani, confermato il regolare svolgimento delle sfilate a Milano

Barbara Rodeschini
Con una nota, l’azienda ha convalidato anche l’inaugurazione della mostra sui 50 anni di carriera, prevista per il 24 settembre alla Pinacoteca di Brera.

Show must go on. Il Gruppo Armani, con una nota diffusa poco fa, ha confermato il regolare svolgimento delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani, previste rispettivamente il 25 e il 28 settembre, che porteranno in passerella le ultime collezioni disegnate dallo stilista, mancato la settimana scorsa. Invariato anche il programma celebrativo per i 50 anni di carriera con l’apertura al pubblico della mostra presso la Pinacoteca di Brera. “Il regolare svolgimento delle sfilate e l’apertura della mostra”, si legge nel comunicato diffuso, “alla cui realizzazione Giorgio Armani ha lavorato fino alla fine, testimoniano la volontà dell’azienda di proseguire nel segno dell’impegno, del rispetto e dell’attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il Signor Armani e che lui stesso ha trasmesso a tutti i suoi collaboratori nel corso degli anni”.

