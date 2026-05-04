Grisport Walker, gli scarponcini outdoor pensati per il weekend fuori città

Gli scarponcini outdoor con suola Vibram e tomaia in pelle pensati per stabilità e comfort su terreni misti.

Con l’arrivo della bella stagione cambia anche il modo di vivere il tempo libero. Le città si svuotano nei fine settimana e cresce il desiderio di spazi aperti, sentieri e altitudini più fresche. In questo contesto si inserisce la nuova proposta firmata Grisport, che presenta la linea di scarponcini outdoor “Walker”, pensata per accompagnare ogni tipo di escursione con un equilibrio convincente tra estetica e performance.

La linea Walker nasce da un approccio progettuale che mette al centro l’adattabilità. Gli scarponcini, disponibili in versione alta o bassa e sviluppati sia per uomo che per donna, rispondono a esigenze diverse, dalla passeggiata nel verde alle escursioni più impegnative. Il risultato è una calzatura che non si limita alla funzione tecnica ma si inserisce con naturalezza anche in un guardaroba contemporaneo, sempre più orientato verso un’estetica ibrida tra urbano e outdoor.

Uno degli elementi distintivi della linea è la scelta dei materiali. La tomaia varia a seconda del modello, spaziando dalla pelle ingrassata al nabuk fino allo scamosciato, tutte soluzioni che garantiscono resistenza e comfort nel tempo. Sul lato è presente un tirante studiato per migliorare la stabilità del piede durante la camminata, mentre il puntalino protettivo – realizzato in pelle o in pampass, una pelle trattata con poliuretano – aggiunge un ulteriore livello di protezione. L’intersuola in poliuretano espanso contribuisce ad assorbire gli impatti, rendendo la falcata più morbida, mentre la suola in gomma Vibram assicura aderenza e sicurezza anche su superfici irregolari. Un dettaglio non secondario è la calzata, volutamente abbondante, che riflette la volontà del brand di privilegiare il comfort prolungato.

Anche il colore gioca un ruolo chiave. La gamma proposta si muove tra tonalità che richiamano il paesaggio naturale, come il verde salvia e le diverse sfumature di marrone, ma non mancano accenti più decisi come il rosso o l’indaco. Il blu e il grigio completano una palette versatile, pensata per adattarsi a gusti e contesti differenti.