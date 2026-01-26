Geox celebra 20 anni di Snake: la nuova collaborazione con Robyn Lynch

Geox e Robyn Lynch firmano una nuova collaborazione per i 20 anni della sneaker Snake, riletta attraverso ricerca d’archivio, materiali premium e innovazione tecnica.

Vent’anni non sono solo una misura del tempo, ma una soglia simbolica. È da qui che prende forma la nuova collaborazione tra Geox e Robyn Lynch, un progetto che riporta al centro una delle silhouette più riconoscibili del brand, la Snake, riletta attraverso uno sguardo contemporaneo capace di unire memoria e sperimentazione.

Dopo le reinterpretazioni presentate sulle passerelle di Lynch nelle stagioni Autunno-Inverno 2023 e 2024, questo nuovo capitolo segna un ritorno alle origini. La designer ha lavorato direttamente sugli archivi Geox, osservando i modelli storici non come reliquie intoccabili ma come materiale vivo. Il processo creativo nasce dall’estrazione di dettagli chiave e dalla loro ricomposizione, in un dialogo continuo tra il DNA della Snake e un linguaggio visivo attuale, essenziale ma mai nostalgico.

La scarpa prende forma attraverso contrasti calibrati. Stratificazioni, cuciture a vista e materiali diversi costruiscono una tensione visiva che alterna opacità e trasparenze, pelle scamosciata morbida e gomma strutturata. I tessuti tecnici convivono con pellami e suede premium, dando al design una solidità quasi architettonica. Gli occhielli dei lacci scompaiono, sostituiti da una chiusura nascosta, mentre i pannelli in suede traforato lasciano intravedere la struttura interna, rendendo protagonista la tecnologia traspirante Geox come elemento estetico oltre che funzionale.

Il legame con l’archivio si manifesta in modo esplicito sul tallone, dove compare uno spoiler posteriore gommato ripreso da un modello Snake del 2006. La suola, invece, resta fedele all’Original Breathing System, la tecnologia simbolo di Geox che continua a garantire impermeabilità e traspirabilità senza compromessi.

Per Robyn Lynch, il progetto ha anche una dimensione personale: «Geox è il brand preferito di mio padre da quando lo ha scoperto nel 2011, quindi condividere con lui il processo di ricerca d’archivio, lo sviluppo del design e il risultato finale è stato davvero divertente e qualcosa che ricorderò per sempre».

A sottolineare il valore iconico della Snake è anche Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente di Geox che ricorda come, fin dal debutto nel 2006, non sia mai stata pensata come una semplice scarpa, «progettata per essere diversa, riconoscibile, inconfondibilmente unica».

La collezione sarà disponibile a partire da febbraio 2026 sui canali ufficiali della designer e del brand, oltre che in selezionati store Geox nel mondo.