Le nuove boutique di Genny tra Milano e Porto Cervo

Nel cuore di un’estate che celebra il ritorno alla bellezza autentica e al lusso consapevole, Genny rafforza la sua visione con due nuove aperture che parlano di eleganza, identità e territorio. Da Milano a Porto Cervo, la Maison italiana disegna spazi che sono veri e propri racconti visivi, pensati per accogliere una femminilità contemporanea e sofisticata.

Una nuova casa nel cuore di Milano

Nel cuore pulsante del Quadrilatero della Moda, Genny apre la sua nuova boutique in Via Sant’Andrea 1, un indirizzo simbolico per la moda italiana. Lo spazio, concepito come un tempio dell’eleganza e della femminilità, riflette in ogni dettaglio la visione estetica di Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa del brand. «Con i miei abiti desidero far sentire le donne profondamente a loro agio, in sintonia con il proprio corpo e la propria essenza», racconta la designer.

Le sculture floreali in gesso, ispirate all’iconica orchidea Genny, impreziosiscono le pareti con grazia e forza. Appendiabiti in metallo oro, tappeti rosa ispirati alla stampa Orchid Jungle e arredi curati definiscono un ambiente avvolgente, in cui moda, arte e design convivono in armonia. Più che una boutique, uno spazio esperienziale che parla di una femminilità contemporanea, libera e consapevole.

Un’oasi mediterranea a Porto Cervo

Il secondo opening porta Genny in uno dei luoghi simbolo dell’estate italiana: la Costa Smeralda. In Via della Passeggiata 4/A, a Porto Cervo, prende vita una nuova boutique che omaggia la natura sarda e il paesaggio mediterraneo, mantenendo intatta l’eleganza sartoriale della Maison.

La boutique si distingue per il suo interior design evocativo, dove la stampa Orchid Jungle riveste pareti e arredi, creando un continuum visivo tra moda e ambiente. La parete d’ingresso, con la sua lavorazione tridimensionale ispirata alla Block Chain, è un manifesto visivo del brand: un connubio tra tecnologia e identità femminile. Infine, le nicchie espositive, modellate come rocce sarde levigate dal vento, accolgono gli accessori come opere d’arte naturali.