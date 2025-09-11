Fashion week, New York al via con oltre 100 appuntamenti

Sale il sipario sulla Nyfw-New York fashion week. Da oggi fino a martedì 16 settembre, Manhattan diventa il centro della moda internazionale con un calendario di oltre 100 appuntamenti, tra sfilate, presentazioni live e progetti digitali. Organizzata dal CFDA-Council of Fashion Designers of America, la kermesse sarà inaugurata dallo show di Michael Kors e sarà caratterizzata da rientri e debutti significativi, che bilanciano assenze di rilievo come quelle di Ralph Lauren, Proenza Schouler, Thom Browne e Tommy Hilfigher. Questa settimana, inoltra, segna anche l’inizio ufficiale della collaborazione con KFN, la società di KF Fashion e N4XT Experiences, che ha come obiettivo di rinforzare l’infrastruttura della NYFW e di trasformare l’evento nella piattaforma globale della moda a stelle-e-strisce. Nel dettaglio, gli hot ticket di stagione vedono in pole position Area alla prima direzione creativa di Nicholas Aburn e l’attesissimo ritorno di Alexander Wang. Da non perdere, naturalmente i big name come Tory Burch, Altuzarra, Coach e Jason Wu, mentre c’è grande attesa per la seconda prova di Veronica Leoni con Calvin Klein Collection; il progetto di mentoring The People’s Runway voluto da KidSuper per il Brooklyn Borough Hall con gli emergenti Ahmrii Johnson, Daveed Baptiste, Kent Anthony, Rojin Jung, e Shriya Myneni. Non solo, torna a New York anche Off-White sotto l’egida creativa di Ib Kamara. A spegnere le luci sul Lincoln Centre questa stagione tocca, infine, alla sfilata dello stilista del Queens, LaQuan Smith.
